Рафик Мухаметшин: «Выбор — это в первую очередь доверие»

Согласно социологическим опросам, явка на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва составит от 65 до 70%. Об этом в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» на телеканале ТНВ рассказал заместитель муфтия республики, ректор Российского исламского института Рафик хазрат Мухаметшин.

«Выбор — это в первую очередь доверие. Доверие населения органам власти, принципам республики, руководству государства. С этой точки зрения мы говорим, что Татарстан сегодня — один из самых продвинутых регионов России. Здесь и социально-экономические вопросы решаются, и Казань сегодня — это , по сути дела, европейский город. Поэтому, естественно, у нас есть все предпосылки, чтобы доверять. А доверять — это означает, что надо идти на выборы», — сказал Мухаметшин.

Он также отметил, что выборы — это хорошая возможность для объединения всех членов семьи.

«С утра встали вместе, позавтракали, собрались и приняли участие в выборах. [Но важно], чтобы дети понимали, что это не просто праздник. Они должны понимать, что для родителей это большая ответственность. <…> С этой точки зрения, безусловно, это определенная форма воспитания: ребенок [становится] причастен к какому-то серьезному процессу», — отметил ректор РИИ.

В преддверии выборов Рафик Мухаметшин провел беседу со своими студентами о том, почему так важно прийти на избирательный участок и отдать свой голос.

«В Татарстане сегодня есть практически все возможности получать полноценное религиозное образование. Девушки наши могут выйти спокойно в хиджабах, платках, у нас совершенно толерантное общество. Есть халяль-кафе. То есть практически все условия созданы [для мусульман]. И поэтому я студентам говорю: „Вы должны реально, исходя из своей жизни, делать выбор”», — заключил он.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7.00 утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.