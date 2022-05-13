Рафик Мухаметшин: Готовим фундаментальное издание по истории ислама в России

До конца года увидит свет фундаментальное издание по истории ислама в России. Выпуск книги приурочен к 1100-летию принятия ислама государством Волжская Булгария. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал ректор Российского исламского института (РИИ) Рафик Мухаметшин.

«Совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами мы готовим книгу “История ислама в России”. Она охватит широкий временной период начиная с древности до нынешних дней. В России труды по истории ислама есть, но фундаментального издания не было», — пояснил Рафик Мухаметшин.

В создании книги принимают участие около тридцати ученых и теологов из Татарстана, Башкортостана, Чеченской республики, Москвы.

«Ожидаем, что объем издания будет около 600 страниц. Оно увидит свет на русском, английском, арабском языках. Осталось перевести материалы на арабский язык. К концу года планируем издать книгу на трех языках», — сказал ректор РИИ.