Рафик Мухаметшин: Для мусульман в России созданы все условия

Татарстан должен показать не только свое экономическое лидерство, но и четкую гражданскую позицию на выборах Президента РФ. Такое мнение в эфире телемарафона ТНВ «Вместе на выборы» выразил ректор Российского исламского института, доктор политических наук Рафик Мухаметшин.

«Эти выборы особые, потому что в стране сейчас ситуация непростая. В мире происходят очень серьезные процессы – мы выходим за пределы однополярного мира, в многополярный. Россия должна занимать в нем свое место. От этих выборов многое зависит, поскольку Россия сегодня в изоляции. Мы все возлагаем большие надежды на нового Президента России, это очень важно», – подчеркнул Мухаметшин.

Он также отметил, что в Татарстане на избирательных участках традиционно большая явка. И это не удивительно, ведь наша республика является одним из ключевых субъектов РФ. Нам важно показать не только лидерство в экономическом плане, но и свою четкую гражданскую позицию.

Рафик Мухаметшин также напомнил, что у мусульман сейчас идет священный месяц Рамадан – выборы совпали с этим важным событием.

«Священный месяц Рамадан – это период духовного и нравственного очищения. Но это не означает отречение от мирских забот. Мы должны выполнять свой долг <…> Я своим студентам говорю, что сегодня в России 8 тыс. мечетей, более 80 мусульманских учреждений, девушки могут свободно ходить в хиджабе на улице. Для мусульман в России созданы все условия. Прежде чем сделать свой выбор, вы должны посмотреть, как мы живем», – заключил он.

Ректор Российского исламского института рассказал также о своей семье. Он отметил, что очень любит собирать всех за большим столом, готовить для близких вкусные блюда.

«Семья – основа общества, путь возвращения к традиционным ценностям. Чтобы их вместе собрать, надо начинать с семьи», – подчеркнул Мухаметшин.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике работают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).