Рафик Мухаметшин: Для мусульман тема татар в Великой Отечественной войне всегда актуальна

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Духовном управлении мусульман РТ проходит пленарное заседание Всероссийской конференции «Татары — участники и ветераны Великой Отечественной войны и процессы реисламизации (вторая половина XX века)».

Ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин поприветствовал гостей конференции от имени муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина. «Данная конференция поднимает очень важную для мусульманской общественности проблему. В настоящее время мы выходим из однополярного мира в многополярный мир. Это новое стратегическое направление для России», — сказал он.

Рафик Мухаметшин подчеркнул, что возрождение традиционных семейных ценностей — одна из актуальных тем сейчас в российском обществе и что она неразрывно связана с темой патриотизма и патриотического воспитания молодого поколения.

«Тема патриотизма тесно связана с этими ценностями. Среди мусульман эта тема тоже всегда была актуальной. В 90-е годы, с началом возрождения ислама, многие осознали себя как мусульмане. Тема патриотизма рассматривалась в рамках общеисламских ценностей. Мотивация современных молодых мусульман изменилась. А наши бабушки и дедушки не скрывали, что являются татарами и мусульманами. Чтобы пробудить в мусульманской молодежи любовь к Родине, истории, нации, в последнее время мы обращаем внимание на формирование патриотических ценностей», — сказал Рафик Мухаметшин.

Директор Центра исламоведческих исследований Академии наук РТ, кандидат политических наук Ринат Патиев передал собравшимся поздравления доктора технических наук, профессора, президента Академии наук Татарстана Рифката Минниханова.

«Тематика конференции свидетельствует о той великой роли ветеранов и участников Великой Отечественной войны, которые своим героизмом, патриотизмом, своей кровью, ценой жизней освободили человечество от фашизма, а в послевоенные годы изменили к лучшему общественно-культурную, духовную жизнь нашего Отечества, направив свои усилия, силы и способности на возрождение демократических основ общественного строя», — говорится в тексте приветствия.

Рифкат Минниханов подчеркнул, что, помимо победы над фашизмом, наши ветераны способствовали сохранению религиозной преемственности, сохранению татарского языка, исламской культуры.

«Впоследствии многие из них стали активными участниками исламского возрождения в России в конце ХХ века. К сожалению, тема роли военного поколения в исламском активизме второй половины ХХ века до последнего времени оставалась неисследованной в полной мере в исторической науке. Она важна для сохранения нашей исторической памяти, воспитания будущего поколения в духе любви к Родине, патриотизма, нацеленности на развитие и укрепление нашей этнокультурной самобытности. Надеюсь, сегодняшняя конференция внесет свою лепту в лучшее понимание этой роли», — говорилось в обращении президента АН РТ.

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров выразил уверенность, что тема конференции особенно актуальна в дни, когда идет специальная военная операция.

«У пророка Мухаммеда есть такие слова: „Любовь к Отечеству — от веры”. Татаро-мусульманская умма всегда следовала этому понятию. Среди участвовавших в Великой Отечественной войне народов татаро-мусульманская умма была второй по численности. В 1980-е годы, в период перестройки, ветераны Великой Отечественной войны вносили свой вклад в национальное и духовное возрождение. Мы должны достойно показать роль наших героев, религиозных деятелей в становлении татарской национальной и религиозной общественной жизни», — сказал Данис Шакиров.

В программе пленарного заседания — выступления ученых, в которых они расскажут о вкладе верующих в победу над нацистами, об усилиях героев и ветеранов войны в деле возрождения мечетей, религиозных общин, сохранения татарского языка и исламской культуры.

В рамках работы секций участники обсудят особенности исламского активизма в советский и постсоветский период, а также увидят, как Великая Отечественная война нашла отражение в татарской литературе и публицистике. Конференция организована Центром исламоведческих исследований АН РТ и ДУМ РТ совместно с Институтом языка, литературы и искусства имени Г. И. Ибрагимова АН РТ и медресе «Мухаммадия».

Автор материала — Зиля Мухаметшина.