На главную ТИ-Спорт 28 ноября 2025 15:05

Рафаэль Рише собирается уйти из «Трактора» вслед за Бенуа Гру

Фото: hctraktor.org

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише сообщил канадскому изданию TVA Gatineau, что рассматривает возможность ухода из челябинского клуба.

Рише размышляет о своем будущем в клубе и планирует принять решение до начала новогодних праздников. Он также отметил, что ежедневно общается с бывшим главным тренером «Трактора» Бенуа Гру и не удивлен его решением покинуть команду.

«Трактор» с 33 очками после 31 сыгранной встречи занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Бенуа Гру покинул пост главного тренера «Трактора» 17 ноября, объяснив это усталостью и морально, и физически.

