Рафаэль Рише собирается уйти из «Трактора» вслед за Бенуа Гру
Временно исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише сообщил канадскому изданию TVA Gatineau, что рассматривает возможность ухода из челябинского клуба.
Рише размышляет о своем будущем в клубе и планирует принять решение до начала новогодних праздников. Он также отметил, что ежедневно общается с бывшим главным тренером «Трактора» Бенуа Гру и не удивлен его решением покинуть команду.
«Трактор» с 33 очками после 31 сыгранной встречи занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Бенуа Гру покинул пост главного тренера «Трактора» 17 ноября, объяснив это усталостью и морально, и физически.