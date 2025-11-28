Рафаэль Рише собирается уйти из «Трактора» вслед за Бенуа Гру

Фото: hctraktor.org

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише сообщил канадскому изданию TVA Gatineau, что рассматривает возможность ухода из челябинского клуба.

Рише размышляет о своем будущем в клубе и планирует принять решение до начала новогодних праздников. Он также отметил, что ежедневно общается с бывшим главным тренером «Трактора» Бенуа Гру и не удивлен его решением покинуть команду.

«Трактор» с 33 очками после 31 сыгранной встречи занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Бенуа Гру покинул пост главного тренера «Трактора» 17 ноября, объяснив это усталостью и морально, и физически.