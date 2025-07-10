Рафаэль Бикмуллин досрочно покинул «Ладу»

Воспитанник нижнекамского хоккея Рафаэль Бикмуллин покидает тольяттинскую «Ладу». Контракт с 27-летним форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба «автозаводцев».

Рафаэль пополнил состав «Лады» в прошлое межсезонье. В сезоне 2024/2025 он провел 45 матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ, в которых заработал 7 (5+2) очков при показателе полезности «-2».

Ранее «Ладу» покинул генеральный директор Рафик Якубов, который и приводил нападающего в тольяттинскую команду.