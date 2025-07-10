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На главную ТИ-Спорт 10 июля 2025 09:17

Рафаэль Бикмуллин досрочно покинул «Ладу»

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Рафаэль Бикмуллин досрочно покинул «Ладу»

Воспитанник нижнекамского хоккея Рафаэль Бикмуллин покидает тольяттинскую «Ладу». Контракт с 27-летним форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба «автозаводцев».

Рафаэль пополнил состав «Лады» в прошлое межсезонье. В сезоне 2024/2025 он провел 45 матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ, в которых заработал 7 (5+2) очков при показателе полезности «-2».

Ранее «Ладу» покинул генеральный директор Рафик Якубов, который и приводил нападающего в тольяттинскую команду.

#хк лада #кхл
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