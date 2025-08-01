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На главную ТИ-Спорт 1 августа 2025 09:08

Рафаэль Бикмуллин подписал пробный контракт с «Сочи»

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Рафаэль Бикмуллин подписал пробный контракт с «Сочи»
Фото: hclada.ru

Воспитанник нижнекамского хоккея Рафаэль Бикмуллин и ХК «Сочи» заключили пробный контракт. Об этом сообщает пресс-служба южного клуба.

Месяц назад с хоккеистом тольяттинская «Лада» уже расторгла пробное соглашение. 27-летний форвард в прошлом сезоне сыграл за «Ладу» в 45 играх регулярного чемпионата.

За это время он забросил 5 шайб и отметился 2 баллами при показателе полезности «-2». Всего в рамках КХЛ Бикмуллин провел 296 матчей, в которых набрал 76 (41+35) очков.

#хк лада
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