Рафаэль Бикмуллин подписал пробный контракт с «Сочи»

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Воспитанник нижнекамского хоккея Рафаэль Бикмуллин и ХК «Сочи» заключили пробный контракт. Об этом сообщает пресс-служба южного клуба.

Месяц назад с хоккеистом тольяттинская «Лада» уже расторгла пробное соглашение. 27-летний форвард в прошлом сезоне сыграл за «Ладу» в 45 играх регулярного чемпионата.

За это время он забросил 5 шайб и отметился 2 баллами при показателе полезности «-2». Всего в рамках КХЛ Бикмуллин провел 296 матчей, в которых набрал 76 (41+35) очков.