RAEX опубликовало рэнкинг крупнейших IT-компаний России

С 2003 года рейтинговое агентство RAEX реализует проект «Российские информационные и коммуникационные технологии», в рамках которого ежегодно составляет списки крупнейших IT-компаний России. Агентство выявляет лидеров IT-индустрии и обеспечивает участникам независимое и объективное подтверждение рыночных позиций. В рэнкинг вошли 45 крупнейших российских компаний. Первое место заняла компания Т1, второе место — цифровая экосистема МТС, третье место досталось Группе Softline.

При подготовке рэнкинга учитывалась суммарная выручка компаний в области информационных технологий за исследуемый период. Например, выручка МТС в этом направлении в 2022 году составила 125,7 млрд рублей, увеличившись на 29% год к году. Экосистема разрабатывает и запускает сервисы и продукты в сфере мобильной связи, развлечений, Big Data, AI, Cloud, FinTech и других.

«Тренд на импортозамещение в 2022 году стал для нас одной из главных точек роста. Мы сфокусировались на разработке и запуске продуктов, способных заменить нашим клиентам зарубежные аналоги. Не менее важной для нас была и остается оптимизация собственных бизнес-процессов. Занять второе место в первой тройке рэнкинга удалось благодаря слаженной работе нашей большой IT-команды, которая не перестает расти — в 2022 году мы увеличили наем специалистов в четыре раза», — прокомментировал это достижение Павел Воронин, первый вице-президент МТС по технологиям.