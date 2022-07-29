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Спорт
29 июля 2022  14:09
Артур Халилуллов

Радулов заявил, что с Казанью его связывает Зеленое дерби «Ак Барс» - «Салават Юлаев»

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Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов назвал принципиальное противостояние «барсов» и «Салавата Юлаева» связующим звеном между собой и Казанью.

Бывший форвард команды НХЛ «Даллас» подписал этим летом контракт с командой Олега Знарка на два сезона.

 «Что связывает с Казанью? Я же в Уфе играл четыре года - это Зеленое дерби. Самый кайф – это 2008-2009-й год. Тогда мы чемпионат мира два года подряд выигрывали. В Уфе тоже была хорошая раздевалка, когда мы чемпионами стали. Тренером был Вячеслав Быков», - сказал хоккеист в интервью YouTube - каналу.

До отъезда в НХЛ Радулов провел четыре сезона в уфимском «Салавате Юлаеве», где стал обладателем Кубка Гагарина.

#Ак барс #Александр Радулов #хоккей #кхл
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