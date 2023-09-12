«Радулов – визитная карточка КХЛ»: Вячеслав Быков об «Ак Барсе», СКА и деле Федотова

Вячеслав Быков: «Я всегда, в каких бы командах ни был, предпочитал, чтобы о нас меньше говорили»

Фото: © ska.ru

«Рад, что судьба меня свела с Радуловым. Он дал мне возможность ощущать себя как тренера»

Вячеслав Аркадьевич, «Ак Барс» с его мощным составом остался единственным фаворитом на «Востоке». Что делать с интригой в конференции, где сдали «Авангард» и «Салават»?

Аккуратно с высказываниями (смеется). Недооценка – очень опрометчивая вещь. В таких командах, которые недооценивают, люди собираются и добиваются результата, выходят в поле зрения, предвосхищают события и делают сюрпризы. Почему звезды и появляются в таких командах.

Да, у «Ак Барса» собрана превосходная команда. И тренерский состав во главе с Зинэтулой Хайдяровичем – это очень крепкая и серьезная команда с амбициями. Но, извините, «Авангард» – тоже обладатель Кубка Гагарина и тоже с опытом. А в «Металлурге» что, думаете, разучились играть в хоккей? У Разина же тоже амбиции – показать свой тренерский талант и поднять команду на места для него соответствующие. У «Салавата» победные традиции очень приличные.

Но, согласитесь, у «Салавата» такого уровня исполнителей, какие были при вас, сегодня нет.

Не принижайте, опасно (смеется). Вы знаете, я всегда, в каких бы командах ни был, предпочитал, чтобы о нас меньше говорили. Лучше быть всегда темной лошадкой и меньше быть на языках у корреспондентов, чтобы все не расписывать. А вот темная лошадка – она всегда опасна. Я не сторонник сбрасывать со счетов команды, у которых есть победный опыт. Они умеют готовиться к играм на выбывание. И иногда молодые и неизвестные игроки – они выстреливают. Психологическая работа тренерского штаба может сыграть превосходную роль. Представляете, вас недооценивают, и вы вот с этим выходите и говорите: «Ребят, мне тут сказали, что вы нулевые и от вас ничего не ждут». Думаете, какие чувства будут у этих ребят? Да они выскочат и всех разорвут!

Будем надеяться, что в этом плей-офф появится еще один «Адмирал».

Это было бы здорово для спорта, для спортсменов. Для тех, кто добивается успеха. Что мечты сбываются благодаря труду и стараниям. А тем, кто корону надел, это будет урок.

Экс-динамовская связка Кагарлицкий – Шипачев – Яшкин снова работает. Это лучшая тройка в КХЛ на сегодняшний день?

Оценку давать было бы некорректно с моей стороны, поскольку я не видел всех матчей. Рад, что у «Ак Барса» есть эта тройка. Но я работал с Вадимом, хочу сказать, что это человек, который умеет создавать возможность для своих крайних нападающих. Очень умный, хитрый нападающий, который играет в обе стороны. И не просто так этих ребят забрали из «Динамо».

Но вы знаете, на этих ребят и их команды всегда настрой другой у соперника. Поэтому им всегда приходится преодолевать себя, что дает возможность расти. Хотя говорят, что это уже мастера. Мастерство оттачивается в каждом матче.

«У Радулова свой характер, он очень требовательный к себе и к партнерам. Это игрок, который не воспринимает поражения» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Александр Радулов играл у вас в «Салавате», знаете его характер. Как ему удается в свои 37 лет продолжать так любить хоккей и отдаваться ему?

Да, я его вытащил из лиги Квебека в свое время, и рад тому, что судьба свела нас с ним. Он схож с нашим поколением ребят, которые играли в ЦСКА – мы тоже играли до сорока. И также были молоды на льду, вне зависимости от возраста. И всего себя отдавали тому, что называется «хоккей», и команде, и результату, и тем кто за тебя болеет. Радулов – визитная карточка КХЛ. Я не побоюсь этого слова, потому что на таких игроках нужно воспитывать следующее поколение хоккеистов.

У него свой характер, он очень требовательный к себе и к партнерам. Это игрок, который не воспринимает поражения. Он в каждом отрезке, в каждом матче, в каждом контакте с соперником старается добиваться преимущества. И когда это у него не удается, может вспылить и показывать это не только партнерам, но и соперникам, которые должны понимать, что так просто его не взять.

Это хорошая визитная карта КХЛ. На таких игроков и идет болельщик. Благодаря таким игрокам и идут мальчишки в хоккей. Я рад, что судьба меня свела с Александром. Он дал мне возможность ощущать себя, как тренера. Ведь это игроки создают тренерскую ауру.

Евгений Свечников и Дамир Жафяров забили «Куньлуню», но пока никак не могут найти свою игру. В чем дело?

Сухая серия всегда прекращается. Эти ребята на слуху. Евгений в НХЛ показывал превосходную игру, и я очень рад, что эти ребята вернулись в КХЛ. В хорошей команде, среди хороших партнеров. Я думаю, сейчас время для акклиматизации, чтобы все переосмыслить – найти те взаимодействия и ту игру, от которой и зрители будут радоваться, и они будут набирать очки. Важно, чтобы терпение было и постоянно просто работать над собой и это придет. Бывают такие моменты у любого спортсмена, когда где-то что-то не идет, не ладится. Этот момент нужно пережить. Это бывает даже у великих. Я думаю, все наладится.

«Опытный гуру Хайдярович, думаю, сможет найти взаимопонимание и возможности, чтобы эти ребята показывали то, на что они способны» Фото: © ak-bars.ru

В вашей карьере бывали такие ситуации, когда менеджеры собрали большое количество имен, а в итоге создается ситуация, когда приходится ломать голову, куда их всех уместить?

Вы знаете, я работал в разных командах. И в ЦСКА, и в «Салавате Юлаеве», и в СКА… И везде были неординарные личности, неординарные игроки. Я всегда старался найти общий язык, понять спортсмена, почувствовать его, найти общие интересы, постараться дать возможность самореализоваться. Безусловно, нужно время и терпение, чтобы создать тот прецедент, когда будут те партнеры, чтобы реализовать свой потенциал. Я думаю, все будет нормально.

Это непросто – работать со звездами. Это такая привилегия и такое счастье, потому что эти ребята очень талантливы. Иногда достаточно полувзгляда или полужеста, и они буквально схватывают все на лету. Опытный гуру Хайдярович, думаю, сможет найти взаимопонимание и возможности, чтобы эти ребята показывали то, на что они способны.

«В СКА создали хороший хоккейный кластер и дают талантливым игрокам возможность играть в других командах»

«Куньлунь» неожиданно выдал хороший старт. Дело в эмоциях, который потом сойдут на нет?

Тут смотря какую команду они набрали. Ведь они же не базируются только на китайских игроках. Это интернациональная команда, где собраны хоккеисты из разных стран. Которые имеют опыт выступления за свои сборные и в разных лигах. И если тренерский штаб нашел возможность объединить их одним интересом – добиваться результата – при хорошей подготовке и тактической оснащенности, эти ребята могут серьезно заявить о себе.

Это как минское «Динамо», которые тоже приглашают много иностранных хоккеистов. Все зависит от того, кого подбирают, какой тип игрока подбирают. То, что сейчас они показывают – это говорит о хороших амбициях. Но опять же, это только начало сезона.

Через экзамен «Ак Барсом» и посмотрим.

Возможно. Но вы же помните, что в свое время «Ак Барс» уже делал звездную команду. Не всегда звездность дает результат. Работа. Все определяет качество и работа. Будет интересно посмотреть. Это большая ответственность. И в СКА тоже набирали, помните? И тоже пролетели.

«Тогда у нас была очень хорошая, интересная команда с ребятами, которые в какой-то степени уже известные были» Фото: © ska.ru

У вас же тоже была шикарная команда, когда Кубок взяли: Панарин, Дадонов, Шипачев…

Тогда у нас была очень хорошая, интересная команда с ребятами, которые в какой-то степени уже известные были. Иностранцев нужно было подобрать соответственных. Это серьезная работа, какой бы мастер ни был, это работа каждодневная.

Как вам СКА при Романе Ротенберге и многочисленных помощниках? Считаете, правильно каждый год менять лидеров и надеяться на что-то другое?

Я, например, не сторонник такого подхода. Но каждый хочет доказать свою состоятельность и свой правильный путь. Посмотрим, сейчас сложно сказать. Но хочу сказать, что в СКА создана серьезная вертикаль – это было еще в нашу бытность, когда мы были в команде. Мы работали, дискутировали на эту тему. Там есть дочерние команды… В общем, создан такой очень серьезный хоккейный кластер.

Да, они провели хорошую трансферную политику в последние годы и привлекли большое количество талантливой молодежи. Теперь нужно, чтобы эта молодежь развивалась и заявляла о себе на взрослом уровне. Посмотрим, как это будет получаться. Предполагаю, что в этой связи и был создан такой серьезный тренерский штаб, который должен следить за молодежью, проводить анализ… Серьезная работа.

Владимир Плющев говорит, что лучшая селекционная работа была у ЦСКА, потому что сохранили прежний состав и берут стабильностью. У СКА же каждый гол меняются лидеры.

Я очень уважаю коллегу Владимира Плющева, и в какой-то степени нельзя не согласиться. Но вы знаете, есть мужчины, которым нравятся блондинки, а есть те, кому нравятся брюнетки. У каждого свои взгляды. И в хоккее то же самое. Кто-то выстраивает такую систему, кто-то по-другому. И Сергей (Федоров – прим. «ТИ-Спорт») мой друг, коллега – они выстроили такую вертикаль, создали костяк. Это уже по традициям того ЦСКА, в котором мы начинали играть. И это дает результат.

«Кто-то выстраивает такую систему, кто-то по-другому. И Сергей Федоров, мой друг, коллега – они выстроили такую вертикаль, создали костяк» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

СКА пошли по другому пути. Они создают сейчас очень серьезную базу из молодежи, которая дает возможность раскрыть свой талант. Всех невозможно «переварить» в одной команде, и они им стараются через другие команды дать игровое время. Потом, видимо, будут снова привлекать. То есть каждый идет своим путем. В конечном итоге в конце сезона будет ясно, у кого путь был короче и продуктивнее.

Вы имеете ввиду скрытую аренду?

Может. Не знаю. Трудно предположить, почему так. Всех же игроков не удовлетворить, которых приглашают. Любому игроку, чтобы он раскрыл свой потенциал, нужно игровое время. А если ты будешь сидеть в четвертом звене или время от времени попадать в состав, то твой потенциал не раскроется. Нельзя же быть эгоистом и собрать у себя всех талантливых игроков. Главное, чтобы они были рядом – даже если не играют, то не будут играть против тебя. Это не та позиция, которая должна главенствовать. Хоккеисты должны играть! Тем более талантливые.

Ротенберг же сейчас входит в тренерский штаб сборной России. И как вы думаете, он будет мариновать талантливого игрока, который мог бы стать звездой? Это, по меньшей мере, неумно. Поэтому они и распределяют игроков по этим клубам. Это лишь взгляд со стороны, не более того.

«Мы должны отстаивать право Федотова на высказывания на льду и играть»

Напоследок поговорим про ситуацию с Федотовым. Стоило ли ЦСКА так принципиально идти в лобовую в вопросе с заявкой Ивана?

Я считаю, что это, вообще, наше право. И я рад, что ЦСКА и КХЛ пошли навстречу и решили вступить в борьбу за Федотова. Потому что откладывать – не значит, что вы сможете победить. Раз пошла такая драка, то, значит, надо начинать.

«Я рад, что ЦСКА и КХЛ пошли навстречу и решили вступить в борьбу за Федотова. Потому что откладывать – не значит, что вы сможете победить» Фото: © cska-hockey.ru

Бить первыми?

Мы никогда не били первыми, потому что мы, в общем то, миролюбивая нация. Та ситуация, которая сложилась с игроком – она подразумевала определенный конфликт, и Международная федерация [хоккея, IIHF] пошла на этот конфликт. Несмотря на то, что по идее-то все эти организации зависят от игроков. Ведь они делают спектакли, делают игру, делают шоу, на них идут зрители. Зрители же не ходят на собрания IIHF или каких-то лиг. Им интересен сам вид спорта, и та игра, которую представляют игроки.

Сергей Федоров после игры с «Ак Барсом» заявил, что пора забыть о содружествах и надеяться на взаимные договоренности. Мол, идет СВО и надо гнуть свою линию. Согласны?

Я согласен с тем, что на каждой позиции мы должны отстаивать свои права. Иван имеет право на высказывания на льду. Имеет право играть. Значит, мы должны эти права отстаивать.

А не стоит учитывать, что «Филадельфия» замораживала контракт, о чем они сразу же заявили, и тоже имеют свою точку зрения?

К сожалению, ситуация зашла в этот тупик. На мой взгляд, нужно было решать, как говорят, полюбовно между ЦСКА и «Филадельфией» этот вопрос. Но раз ситуация зашла в такой тупик, нужна третья сторона, которая и должна найти какое-то решение. Но как бы ни складывались взаимоотношения между «Филадельфией» и ЦСКА, между КХЛ и IIHF, важно, чтобы все эти организации ставили во главе судьбу игрока. И дали ему возможность свою профессию практиковать. А сейчас каждая из сторон старается свою позицию гнуть и принизить других. Нужно искать компромисс. А судьба конкретного человека ушла на второй план.

Конкретный человек, Иван Федотов, сам почему-то отмалчивается. Странную позицию занял.

Возможно. Но, понимаете, игроки – это такие актеры, которые на льду кажутся грозными, суровыми мужчинами. Но ведь многие не знают, какие они на самом деле люди. Они также могут быть стеснительными, ранимыми. Поэтому мне сложно сказать, как себя чувствует Иван. И готов ли он высказываться на публику без помощи клуба, например.

Фото на анонсе: © ska.ru