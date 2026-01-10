Радулов в «Локомотиве» еще на год: принесет ли «Тасманский дьявол» новый кубок Хартли?

Руководство «Локомотива» сделало ставку на 39-летнего форварда Александра Радулова еще на один сезон. А это значит, что вне зависимости от того, кто возглавит «железнодорожников» в будущем году, такой игрок как Радулов - пригодится. Почему ярославцы заинтересованы в возрастном форвардом и как долго тот будет феерить в КХЛ - разбирается «ТИ-Спорт».





Фото: hclokomotiv.ru

Радулов пошумит в КХЛ еще один сезон

Александр Радулов остается в «Локомотиве» еще на один год. Накануне ярославцы продлили контракт с форвардом до конца сезона-2026/27. Первым об этом сообщило хоккейное агентство «Winners», представляющее интересы игрока.

В Ярославле с форвардом продлевают соглашение в третий раз подряд. Возможно, потому что Радулову уже 39 лет и он один из немногих игроков, кто дорос до такого солидного возраста в хоккейной карьере.

Из ныне действующих возрастных игроков КХЛ остался Григорий Панин из «Салавата Юлаева» (40 лет). В марте Вадиму Шипачеву из минского «Динамо» исполнится 39 лет. В прошлом сезоне в числе «старожилов» также числились Яков Рылов из «Амура» и Брэндон Ип из «Куньлунь Ред Стар» (в настоящее время «Шанхай Дрэгонс»).

При этом Александр Радулов играет не в каком-нибудь клубе-середняке, а в составе прошлогоднего триумфатора Кубка Гагарина и действующего лидера «Западной» конференции. Радулов, оказавшись в числе «списанных» хоккеистов казанского «Ак Барса» (а иначе ситуацию одномоментного расставания казанского клуба с некоторыми опытными игроками не назовёшь), доказал, что он настоящий профессионал высокого класса. Александр привнес на тот момент в коллектив Игоря Никитина ту необходимую энергию и мощь, во многом благодаря которой «Локомотив» завоевал долгожданный трофей.

«Тасманский дьявол», как его прозвали в НХЛ, вернулся в Россию четыре года назад не для того, чтобы просто доигрывать свою карьеру, а доказать, что он еще способен пошуметь в КХЛ.

Фото: ak-bars.ru

Радулов философски об уходе из «Ак Барса»: «Это нормально для такой ситуации»

Переход Александра Радулова в «Ак Барс» в сезоне-2022/23, после возвращения из НХЛ, стал одним из самых громких трансферных бомб в КХЛ. В первый сезон Радулов свое нахождение в Казани полностью оправдал.

В тот год он провел наибольшее количество игр за сезон в российском чемпионате. В 62 матчах он забил 25 шайб и отдал 32 передачи. Эта статистика конечно не является самой выдающейся и не идет в сравнение с показателями, которые он выдавал в ЦСКА перед отъездом в Северную Америку.

Но, впервые за последние пять лет в сезоне-2022/23 «Ак Барс» вышел в финал плей-офф, где ключевой фигурой и капитаном команды был Александр Радулов. Многие казанские коллеги признавали, что его энергичности и заряженности на победу можно только позавидовать. При, этом несмотря на все его противоречивые качества, излишнюю резкость и эмоциональность, Радулов был авторитетом для всех – в раздевалке и на льду. Так что результат татарстанцев в том сезоне отчасти принадлежит ему.

Второй сезон в «Ак Барсе» стал для Радулова менее ярким и результативным. Со стороны казалось, будто у него села батарейка. Он провел 58 матчей и набрал 40 (16+24) очков. Возможно на его игру в частности повлиял и отъезд в НХЛ Дмитрия Воронкова, с которым у него сформировался идеальный тандем.

После сезона-2024/25 в «Ак Барсе» с Радуловым и еще с несколькими «возрастными» хоккеистами Вячеславом Войновым и Вадимом Шипачевым предпочли расстаться. В отличие от двоих последних игроков, у которых был действующий контракт с татарстанцами еще на один год, Радулов в плохом ключе о бывшем клубе никак не отозвался. Более того сам хоккеист признал свои неудачи и выказал сожаление, что так и не смог с казанцами достигнуть большего, что лишь указывает на его профессионализм.

Словно Радулов знал, что через год он докажет всем и бывшему клубу, что от него зря отказались в свое время. Любой команде, в том числе и татарстанской, такого игрока для обретения хребта очень не хватает.

Еще одно значимое качество Радулова - он умеет взаимодействовать с молодежью и выполняет в команде роль старшего наставника. Он охотно делится с младшими товарищами своими знаниями и техническими навыками.

Фото: hclokomotiv.ru

Неутолимая жажда любви к хоккею и яркий темперамент

В последние годы игровая статистика Александра Радулова шла на спад. При этом в настоящий момент он лидер «Локомотива. На его счету 38 (19+19) очков в 44 матчах. И это уже больше чем по итогам прошлого регулярного чемпионата – 34 (18+16) очков в 60 играх. В нынешнем сезоне все видят Радулова образца сезона-2022/23 в «Ак Барсе». Поэтому совершенно понятно почему в Ярославле решили продлить с ним контракт.

Хоккейная карьера 47-го номера такая же противоречивая как и он сам. Чего только стоят его громкое расставание с ЦСКА под конец сезона-2015/16, после которого вход в армейский клуб для Радулова был закрыт навсегда.

Напомним, что тогда армейцы в финале плей-офф уступили «Металлургу». Известно, что за несколько месяцев до окончания чемпионата Радулову был предложен контракт на пять лет. Кроме того, хоккеист получил в подарок дорогостоящие часы, которые он попросил для своего отца. Это было в некотором роде одним из условий соглашения. Однако сезон закончился, контракт - тоже, новый Радулов не подписал, а потом и вовсе уехал за океан. По словам президента ЦСКА Игоря Есмантовича, такой поступок был равен предательству. К слову, часы хоккеист так и не вернул.

Помимо хоккейных историй, с именем Александра Радулова связан еще один не менее громкий скандал. Речь о неком «Транснациональном банке», в который хоккеист перечислял всю свою зарплату с НХЛ и иные финансовые начисления. Как оказалось позднее, Радулов стал одним из наиболее пострадавших в числе «обманутых вкладчиков».

В качестве залога владелец банка, по совместительству его давний знакомый, предложил хоккеисту недвижимость в центре Москвы. Оказалось, что земля под недвижимостью находилась в собственности города и за арендные платежи Александр получил еще 15 млн. рублей долга.

Правда позднее Радулову все же удалось отсудить 25 млн. долларов с учетом процентов и морального ущерба. На тот момент игрок первый сезон после НХЛ проводил в «Ак Барсе». При этом никакие череды неудач явно не отразились на игровой карьере хоккеиста, что также говорит о его волевых качествах и неутолимом желании играть в хоккей.

В последние годы Александр Радулов как будто остепенился. Он не тянет одеяло на себя и не стремиться быть главной звездой в команде, а просто выполняет свой максимум, который от него требуется.

Он не стал капитаном команды в «Локомотиве», где судя по всему очень чтут традиции и преемственность. С 2024 года и по настоящее время данную нашивку носит местный воспитанник 29-летний Александр Елесин. Однако это не мешает Радулову выполнять ведущую роль в команде.

На сегодняшний день «Локомотив» под руководством иностранного специалиста Боба Хартли возглавляет таблицу на «Западе» и идет вторым в чемпионате после «Металлурга». В нынешнем сезоне неуемная энергия Александра Радулова столь же неуемная и готова вновь вытолкать «железнодорожников» на кубковые рельсы?