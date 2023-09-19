Нервы Радулова и фактор Жафярова: почему у Билла в звездном «Ак Барсе» нет первого звена

В последних трех матчах «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов пересмотрел состав первой тройки нападения

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Экс-динамовцы тянут команду, пока Радулову ищут подходящих партнеров

Еще в предсезонке из тройки выбыл Кирилл Петров, который выглядел там инородно. В итоге к Александру Радулову и Илье Сафонову вновь вернулся Дамир Жафяров. Именно в таком сочетании и начало подготовку к сезону первое трио нападения. Однако тройка забуксовала на Кубке TANECO, и с тех пор споры о том, как должно выглядеть стартовое ударное звено, не утихают вот уже почти два месяца.

В последних трех матчах «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов пересмотрел состав первой тройки нападения. Следовательно, видоизменились и остальные звенья. К субботней игре с «Торпедо» Игоря Ларионова ко всему прочему из-за череды травм тройки «Ак Барса» пополнили хоккеисты из ближайшего резерва. Жафярову вновь был дан шанс показать себя с Радуловым и Сафоновым – результат остался тем же. Нулевая результативность. Забрасывали все звенья, кроме этой тройки нападения. Даже капитан команды ушел без набранных очков.

Во вчерашнем поединке с «Витязем» тренерский штаб пошел, наконец, на принципиально иные решения и попробовал Радулова с совершенно новыми партнерами. Но пока это оказалось тщетным даже в игре с аутсайдером. В комьюнити болельщиков уже обсуждалось, что удачным решением проблемы могло бы стать «повышение» Станислава Галиева. Сезон показывает, что большинство своих очков он набирал во время розыгрышей большинства в спецбригадах.

Галиев получил возможность сыграть с Радуловым, а чтобы быть увереннее, в центре ему дали привычного Кирилла Семенова. Как итог – в игре с «Витязем» вхолостую отыграли обе перетасованные тройки – и Радулов – Семенов – Галиев, и Жафяров – Сафонов – Терехов. Все результативные действия уже привычно остались либо за второй экс-динамовской тройкой, либо за «работягами» из четвертого звена.

Явно недоволен партнерами и своей результативностью капитан команды Александр Радулов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Настало время более радикальных решений

Тот факт, что постоянная перетасовка Жафярова и Евгения Свечникова не работает, стал очевиден еще в выездной серии. Напрашивались более радикальные решения. Как говорил великий Альберт Эйнштейн: «Самая большая глупость – делать то же самое и надеяться на другой результат». В тренерском штабе это, наконец, поняли и принялись пересобирать сочетания заново.

Недовольство эффективностью первой тройки растет не только в среде болельщиков и журналистов. Явно недоволен партнерами и своей результативностью капитан команды Александр Радулов. Не подошла капитану ни «нежная» игра Жафярова, ни заточенная на ворота игра Петрова.

После отъезда за океан Дмитрия Воронкова стартовое звено заметно сбавило во взрывных качествах и наглости Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Поэтому вчерашний эксперимент был похож либо на попытку быстро пересобрать звенья, либо на жест отчаяния. Сочетание Радулова с Семеновым и Галиевым пока себя не оправдало. Какие еще есть варианты у Хайдяровича?

Как вариант – оставить Семенова в центре первого звена с Радуловым: в смешанных спецбригадах у них получалось. А вот Галиева вернуть в третью тройку и попробовать его с Сафоновым в центре и Петровым/Жафяровым. Без Воронкова Сафонов явно стал теряться, и, возможно, стоит поискать для него другие, более оптимальные варианты.

Еще одним интересным вариантом для первой тройки нападения смотрится сочетание Семенова с Радуловым и Свечниковым по краям. Когда последний восстановится, нужно обязательно дать ему возможность сыграть с Кириллом Семеновым. По манере игры они подходят друг другу. Оба на скорости и на умении как создать момент, так и отдать передачу.

У Дамира Жафярова всего одна шайба в игре с «Куньлунем», и больше набранных очков в семи играх у форварда нет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Жафяров и Свечников: техничные, дорогостоящие, но бесполезные

Сколько копий уже сломано о тему неудачного старта в «Ак Барсе» Жафярова и его нужности в казанской команде. У Дамира всего одна шайба в игре с «Куньлунем», и больше набранных очков в семи играх у 29-летнего форварда нет.

Новичок обладает практически всеми навыками, чтобы быть звездой в любой команде, – у него все в порядке с техникой и руками, умеет обострять и развивать высокую скорость, классно бросает. Вот только антропометрические данные не позволяют ему быть таким же полезным, как Дмитрий Воронков. Это хоккеист с тонкой манерой игры, когда исключены жесткие столкновения, а у него есть пространство на льду. Накануне в игре с «Витязем» Дамир оказался в сочетании с новыми для себя партнерами, с которыми эпизодически уже играл с «Торпедо». За Жафярова сыграло еще и отсутствие Свечникова с Петровым, получившим повреждения. Даже при таких возможностях Дамир пока выглядит невидимкой на льду.

Свою единственную шайбу Евгений Свечников также забросил в игре с «Куньлунем», где «китайцы» посыпались Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почти все то же самое можно сказать и о Евгении Свечникове. Казанский воспитанник такой же техничный, с неплохой скоростью и броском. Но есть одно весомое преимущество перед Жафяровым – он может многое предложить сопернику в силовой борьбе. Свою единственную шайбу Евгений также забросил в игре с «Куньлунем», где «китайцы» посыпались.

Хоккейная наука говорит, что давать игроку почувствовать себя частью системы и ощутить уверенность в своих силах нужно через игры с простыми соперниками – больше шансов набрать очков, почувствовать пространство и уверенность в действиях. Подмосковная команда подходила под эту задачу лучше всего – это худший коллектив КХЛ здесь и сейчас, у которого все валится из рук. Однако накануне Жафяров вновь исчез с радаров.

Жафяров в игре с «Витязем» выходил с Сафоновым и Тереховым либо Быковым. Стоит ли отмечать, что не сработало ни одно из этих сочетаний? Фото: ak-bars.ru

Молодежь вместо звезд: Билл психанул или вынужденная мера?

В сложнейшей игре с «Торпедо», лидировавшим на тот момент в КХЛ, Зинэтула Билялетдинов решил пойти путем экспресс-тасовки состава, сформировав сочетание Быков – Сафонов – Жафяров. Дальше тренерский штаб «Ак Барса» пошел во все тяжкие и начал менять игровые сочетания – Жафяров периодически выходил с Сафоновым и Тереховым либо Быковым. Это то, что мы в итоге увидели вчера как постоянную третью тройку.

Стоит ли отмечать, что не сработало ни одно из этих сочетаний? Забивали снова экс-динамовцы да разыгравшийся Дмитрий Кателевский. После игры с «Торпедо» Билялетдинов заявил, что дело в травмах Петрова и Свечникова.

«У нас выбыли Евгений Свечников и Кирилл Петров, поэтому мы пригласили двух ребят. Очень доволен ими, они здорово сегодня сыграли, уверенно, без боязни. Они и должны так играть, будем искать возможность их привлекать», – подчеркнул Билялетдинов.

Картину игры Быков и Терехов действительно не испортили – на фоне не набирающих очки Петрова, Жафярова и Свечникова заменить их не так уж сложно.