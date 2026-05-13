Радулов с ходу приложил «Ак Барс»: как Гатиятулину остановить «Тасманского дьявола»

Александр Радулов – ключевая фигура «Локомотива» в финале плей-офф КХЛ против «Ак Барса». Возможно ли ослабить натиск главного раздражителя лиги и что для этого необходимо сделать тренерскому штабу татарстанцев – в материале «ТИ-Спорта».





Радулов – собака или лев?

«Локомотив» уверенно обыграл «Ак Барс» в стартовом матче финала розыгрыша Кубка Гагарина. В очередной раз значительный вклад в победу ярославской команды внес 39-летний Александр Радулов. «Тасманский дьявол», как называли этого хоккеиста в НХЛ, не только забил первую важнейшую шайбу и отдал голевой пас в этом противостоянии. Как обычно, форвард заряжал своей энергией коллектив и провоцировал оппонентов на эмоции.

В одном из таких эпизодов нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко, практически на треть младше Александра Радулова, не выдержал и схватил 39-летнего ярославского форварда за джерси, окрестив его собакой. В ответ Радулов лишь довольно улыбался и бросал в ответ короткие замечания. Казалось, в тот момент Радулову даже что-то отвечать было не обязательно.

На послематчевой пресс-конференции наставник «Локомотива» Боб Хартли в очередной раз отметил «ветерана», сравнив его со львом.

«Радулов может говорить или не говорить, но самое главное – он очень громко говорит на льду своей игрой. Посмотрите даже на наш первый гол – как он боролся и забил. Главное качество Радулова – он хочет побеждать всегда и везде. Видел это и весь этот сезон, и до этого, когда тренировал против него и следил за игрой. Всегда полностью отдается борьбе, неуступчивый, настоящий лидер. Если подобрать сравнение, то он как лев в клетке – ждет момента, когда дверь откроется. Он полон страсти, полон желания побеждать», – сказал Хартли во время пресс-конференции с журналистами.

Радулова нужно исключить из борьбы на пятаке

Александр Радулов стал знаковой фигурой для «Локомотива» в предыдущей серии с «Авангардом». До начала противостояния с «Ак Барсом» его уже называли одним из главных потенциальных раздражителей для татарстанцев. Игровые методы Радулова всем известны и давно изучены в лиге. Однако до сих пор от него не нашли противодействия даже опытные игроки и тренеры…

Нынешний наставник «железнодорожников» Боб Хартли все чаще в последнее время использует Александра Радулова на пятаке, нежели в качестве ассистента. Так что одна из главных задач «Ак Барса» в текущей серии – это выключить форварда из борьбы во вратарской зоне.

В первом матче полуфинала в Ярославле Радулов отметился заброшенной шайбой именно из этой зоны. Габаритный защитник казанцев Степан Фальковский, находившийся в этот момент рядом с форвардом ярославцев, оказался бессилен против неугомонного Радулова.

К слову, можно также отметить и полезность связки Александра Радулова с Егором Суриным, которая была возобновлена в первом матче против «Ак Барса» и принесла первую результативность в том матче. Именно с передачи 19-летнего Сурина Радулов смог довести момент до логического завершения.

Игнорировать или отплатить той же монетой: чем могут ответить хоккеисты «Ак Барса» Радулову

Александр Радулов, известный своим умением провоцировать игроков соперника и залезать под кожу, всегда пользуется этим своим главным оружием. Безусловно, лучший выход из ситуации для хоккеистов «Ак Барса» – игнорировать колкие замечания в свой адрес и не идти на поводу у эмоций. А что если Радулову отплатить той же монетой?

В «Ак Барсе» есть свои игроки, которые также успешно используют данный навык: Артем Галимов и Никита Дыняк. Бывшие партнеры по команде точно знают слабые стороны Александра Радулова. А в борьбе за результат все средства хороши.

Другой вопрос – поведется ли столь опытный хоккеист сам на провокации более молодых из числа своих бывших одноклубников. Вывести Радулова из себя все же возможно. Стоит вспомнить серию «Ак Барса» против «Нефтехимика» в сезоне-2022/23. Тогда Радулов играл в связке с Ильей Сафоновым и Дмитрием Воронковым. На защиту форварда чаще вставали его более габаритные партнеры по звену. Однако и сам Александр порой терял равновесие и вступал в небольшие стычки.

Задавить «Тасманского дьявола» габаритами

Казанцы могут попытаться выиграть у Александра Радулова силовую борьбу. В этом отношении наставник казанцев Анвар Гатиятулин может использовать характерных и габаритных игроков своей обоймы: Илью Карпухина, Никиту Лямкина, Дмитрия Яшкина.

Экс-наставник ЦСКА и «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев считает, что тренерскому штабу «Ак Барса» нужно отстранить Александра Радулова от его партнеров по команде, а сделать это могут только равные по силовой направленности игроки.

«Ак Барсу», чтобы сдержать Радулова, нужно сыграть так, чтобы он получал меньше поддержки от партнеров. И думать над этим должен тренерский штаб. Тут можно провести параллели с Национальной хоккейной лигой, когда в ответственных матчах плей-офф Кубка Стэнли лидеров «Тампы» и «Эдмонтона» – речь идет, прежде всего, о Никите Кучерове и Конноре Макдэвиде – выключили из игры. В хоккее полно различных вариантов, как можно сдержать таких лидеров, как Радулов», – приводит слова Буцаева ТАСС.

При этом Буцаев так же считает, что ничего принципиально нового в игре Радулова за последние годы не наблюдается. Он отметил, что 39-летний форвард во многих моментах держится за счет характера и мастерства. Так что побороть Радулова за счет силы может стать действенным методом для татарстанцев.