Радулов признался, за какой поступок ему больше всего стыдно в карьере

Фото: hclokomotiv.ru

Звездный нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов в откровенном интервью публично признался в инциденте, который до сих пор вызывает у него чувство вины. В рамках шоу «Хороший разговор» на «Кинопоиске» хоккеист честно ответил на вопрос, случалось ли ему на эмоциях переступать черту.

Оказалось, что самый стыдный момент в его карьере связан с ударом тренера клюшкой. Правда, произошло это много лет назад, и, по словам Радулова, умышленной грубости не было — он просто не заметил наставника, который стоял сзади.

«Тренера клюшкой ударил. Это было давно, правда. За это стыдно. Я не хотел его бить — просто я не видел, что он там стоит сзади.»

Несмотря на то, что случай был случайным, хоккеист подчеркнул: оправданий этому поступку нет.

«Но это все равно не красит ни меня, ни вообще никого», — признался спортсмен.