Радулов переведен во второе звено: стал известен состав «Ак Барса» на матч с «Адмиралом»

«Ак Барс» объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» из Владивостока. Матч пройдет в Казани сегодня. Начало встречи в 19:30.

Защитник первой пары «Ак Барса» Вячеслав Войнов пропустит матч. Вместо него пару Динару Хафизуллину составит Василий Токранов.

Также изменился состав первых двух звеньев. Вместе с Вадимом Шипачевым и Дмитрием Кагарлицким в первой тройке сыграет Даниил Тарасов. Во втором звене со Станиславом Галиевым и Кириллом Семеновым сыграет Александр Радулов.

Ворота казанского клуба вновь будет защищать Тимур Билялов.

«Ак Барс» после двух сыгранных матчей занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ. В последней игре команда Олега Знарка разгромила (5:1) в Москве ЦСКА.