Радулов оформил дубль в матче против «Сибири»

Фото: hclokomotiv.ru

Александр Радулов забил две шайбы за «Локомотив» и помог своей команде обыграть «Сибирь» на предсезонном турнире «Кубка Блинова» в Омске.

Встреча завершилась со счетом 4:1. Также в составе железнодорожников отметились Андрей Сергеев и Александр Елесин.

Напомним, в предыдущем сезоне Радулов перешел из «Ак Барса» в «Локомотив» на условиях соглашения сроком на один год. В нынешнее межсезонье ярославский клуб продлил контракт с 39-летним нападающим до конца сезона-2025/26.

Следующий матч в рамках «Кубка Блинова» ярославцы проведут с хозяевами поля - «Авангардом». Турнир проходит в течение пяти дней. Также в нем принимают участие нижнекамский «Нефтехимик» и череповецкая «Северсталь».

Стартовый матч сезона-2025/26 Чемпионата КХЛ по традиции стартует с Кубка открытия.

5 сентября в Ярославле пройдет встреча между «Локомотивом» и «Трактором». Начало – в 19:30 мск.