Радулов о Никитине: «Это человек, который дал мне шанс»

Фото: hclokomotiv.ru

Нападающий «Локомотива» 39-летний Александр Радулов высказался о предстоящем дерби с ЦСКА и бывшем тренере железнодорождников Игоре Никитине.

— Теперь у «Локомотива» будет жаркое дерби с ЦСКА. Какое у вас отношение к Игорю Никитину, который забрал штаб и из Ярославля уехал в Москву?

— К Игорю Валерьевичу испытываю только благодарность. Скажу лично от себя: это человек, который дал мне шанс. И всё получилось так, как было задумано.

Да, была проделана огромная работа во время предсезонки, сезона и плей-офф. Но Никитину — только благодарность. Он сделал многое для Ярославля. Построил вместе с руководителями чемпионскую команду. Спасибо ему большое, хочу пожелать только удачи. У каждого свой путь, каждый выбирает его сам. И как-то оценивать действия Никитина не стану. Я просто пожал ему руку. Мы обнялись, пообщались, сказали друг другу спасибо — и всё, — ответил Радулов «Матч ТВ».

Напомним, в прошедшем сезоне ярославский «Локомотив» под руководством Игоря Никитина впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Контракт Никитина с «Локомотивом» был рассчитан до 2027 года.

Однако 11 июня 2025 года он расторг соглашение с железнодорожниками по собственной инициативе и через несколько дней подписал контракт с московским ЦСКА на 5 лет.

Контракт между Александром Радуловым и ярославцами продлен до конца сезона-2025/26.