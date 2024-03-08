«Радулов – лидер, он наш мотор и заводила»: Алексей Марченко – об «Ак Барсе», НХЛ и ЦСКА

Алексей Марченко: «Всегда хочется побеждать с той командой, в которой находишься»

Фото: ak-bars.ru

«У «Ак Барса» одна задача – чемпионство»

Алексей, вы приехали в Казань в ноябре. Уже успели обжиться в городе?

В КХЛ я играю уже 10 лет, поэтому со многими ребятами был знаком по выступлениям за сборную и другие команды. Так что адаптироваться к новому коллективу и условиям было несложно, со всеми общаюсь понемногу. Со стороны наблюдал за играми и имел представление, что нужно делать, чтобы помочь команде.

Как вам столица Татарстана? В каком районе решили обосноваться?

Город классный. Бывал здесь ранее, приезжал на игры с ЦСКА и «Локомотивом». С семьей сняли квартиру на улице Сибгата Хакима, в двух шагах от «Татнефть-Арены».

Какие места любите посещать с семьей?

У меня супруга и 4-летний сын Артем. Сыну главное на каток попасть.

Несложно догадаться, кем он хочет стать, когда вырастет.

Ему очень нравится хоккей. Он знает всех игроков по номерам и фамилиям. Прошлым летом в Москве записали его на занятия с тренером – отрабатывать катание. Но мы водим его без фанатизма, пока ходит на тренировки один раз в неделю. Не хотим раньше времени отнимать у него детство.

Ваш контракт с «Ак Барсом» рассчитан лишь до конца сезона. Устраивала ли вас изначально такая договоренность с клубом?

Вряд ли стоило ожидать контракт на пять лет. Все же изначально понимали мою ситуацию. Меня взяли в тот момент, когда я был еще не готов играть. Поэтому спасибо клубу, что после операции помогли в процессе восстановления и подготовили ко второй половине сезона.

Как считаете, под какие персональные задачи вас брали?

Думаю, у «Ак Барса» одна задача – чемпионство. И всех игроков подбирают исходя из этого. В клубе ко всем ребятам требования примерно одинаковые. Самое главное – выигрывать.

Но все же были ли сомнения – стоит ли подписывать контракт на столь небольшой срок? Все-таки у вас семья и надо думать о будущем.

Сами понимаете, диктовать свои условия во время травмы особо не приходится. Поступали предложения от хороших команд, но контракт на несколько лет никто не предлагал. Я выбрал «Ак Барс», потому что посчитал, что у казанцев самый большой шанс на победу.

Все подчеркивают отличие плей-офф от регулярного чемпионата. Не считаете ли вы, что на этом фоне значимость регулярного чемпионата несколько меркнет?

Я так не считаю. Успешные выступления в сезоне влияют на ментальный настрой любой команды. Каждая игра в «регулярке» – это подготовка к решающим матчам. Чем ближе плей-офф, тем более грамотно и без ошибок старается действовать каждый участник. Мы же не можем, как в теннисе, начинать с 1/64. Кроме того, в таблице все хотят забраться повыше, чтобы первые игры турнира начинать дома.

«Думаю, у «Ак Барса» одна задача – чемпионство. И всех игроков подбирают исходя из этого» Фото: ak-bars.ru

«Контракт с «Ак Барсом»? Раз он подписан, значит, всех все устроило»

У вас репутация игрока с высокой травматичностью. Согласны с этим?

Не согласен. Посмотрите мою статистику, мне кажется, я довольно много игр сыграл. Первое серьезное повреждение я получил в 20 лет, а второе – в 31, то есть 11 лет прошло. Если вы имеете в виду длительное восстановление, то затянулась все из-за инфекции после последней операции. Сейчас я думаю – самое главное, чтобы врачи-хирурги были профессионалами и выполняли свою работу качественно!

В прессе обсуждалось, мол, зачем травмированный игрок «Ак Барсу». Как отнеслись к подобным разговорам?

Людям же надо что-то говорить. Основной разговор был между мной и руководством. Раз контракт подписан, значит, всех все устроило.

В составе «барсов» вы сыграли уже порядка двадцати игр. Можно ли говорить о том, что удачно вписались в состав?

Тренерскому штабу со стороны виднее. Я требователен к себе, анализирую свои действия после игры. Провожу в голове работу над ошибками, так скажем. Думаю, это абсолютно нормально, так и должно быть.

Ранее вы выступали за ЦСКА и «Локомотив». Как считаете, есть ли специфика у татарстанского хоккея?

Трудно сказать. По-моему, в большей степени игра команды зависит от видения главного тренера. В «Ак Барсе» значительную часть времени провел Зинэтула Билялетдинов. Возможно, поэтому его стиль работы в какой-то степени ассоциируют с татарстанским хоккеем. В ЦСКА я выступал при Игоре Валерьевиче Никитине и могу отметить, что в чем-то требования к дисциплине, ожидания от игроков у него с Зинэтулой Хайдяровичем схожи. Может, потому что они вместе работали.

Может, именно поэтому матчи между «Ак Барсом» и ЦСКА такие тяжелые?

Думаю, принципиальными матчи между этими соперниками становятся не случайно – две сильные команды с очень хорошим подбором игроков.

Вы выступали в двух разных лигах и как минимум в пяти клубах. Можете ли назвать команду, которая более всего соответствует вам по духу?

Думаю, текущая, в которой сейчас играю. Всегда хочется побеждать с той командой, в которой находишься.

Вы родом из Москвы, где большое разнообразие хоккейных школ. Почему выбрали именно ЦСКА?

Я до 12 лет воспитывался в «Спартаке», а на следующий год перешел в ЦСКА по территориальным причинам. Мое дальнейшее становление прошло именно там, поэтому считаю себя воспитанником армейской школы.

Матчи между двумя этими клубами в хоккее такие же принципиальные, как в футболе? И ощущается ли это изнутри?

Не в таких масштабах, как в футболе, но достаточно принципиальные. Как правило, все дерби с участием московских команд – «Динамо», ЦСКА, «Спартака» – представляют повышенный интерес и собирают больше болельщиков.

А хотели бы сыграть за «Спартак»?

Не могу сказать, как сложится моя дальнейшая судьба. На данный момент я игрок «Ак Барса».

А с чего вообще началось ваше увлечение хоккеем?

Наблюдал за выступлением сборной России на Олимпиаде-98, и меня это впечатлило. Решил, что тоже хочу стать хоккеистом. Мне было 6 лет, когда я попросил родителей отвести меня в секцию. Отец, конечно, всегда старался всесторонне меня развивать, водили еще на плавание и теннис.

Кстати, в одном из последних интервью вы сказали, что если бы не хоккей, то теннис. Почему?

Возможно, эти два вида спорта в чем-то схожи: короткие розыгрыши, в руках ракетка вместо клюшки. Кроме того, это хорошая интенсивная тренировка.

«В ЦСКА я выступал при Игоре Валерьевиче Никитине и могу отметить, что в чем-то требования к дисциплине, ожидания от игроков у него с Зинэтулой Хайдяровичем схожи» Фото: © «Татар-информ»

«Хотелось бы закрепиться в НХЛ, достичь больших высот. Но что есть, то есть»

С чего начался ваш путь в НХЛ? Поделитесь впечатлениями о работе в Канаде.

В 2013 году у меня заканчивался контракт с ЦСКА и команда вылетела из плей-офф. Меня пригласили на просмотровые сборы в фарм-клуб «Детройт Ред Уингз». После чего подписали стандартный контракт новичка на три года. За океаном обо мне никто не знал. В игровом отношении нужно было время на адаптацию, было тяжеловато. В те годы разница между КХЛ и НХЛ ощущалась сильно: более скоростной хоккей, разница в размерах и разметке площадки, тренировочный процесс. За последние годы Россия в этих отношениях значительно сократила отставание.

Как вас встретили партнеры по команде?

В «Гранд Рапидс» (фарм-клуб «Детройт Ред Уингз», АХЛ, – прим. «ТИ-Спорт») подобрался хороший коллектив, царила очень позитивная атмосфера. В команде было много как европейцев, так и американцев. В «Детройте» я знал нашего соотечественника Пашу Дацюка. Помню свои ощущения, когда зашел в раздевалку основной команды. Рядом сидят одни звезды, такие как Никлас Крунвалль, Хенрик Зеттерберг, – их имена высятся в Зале хоккейной славы. В первый же день меня неожиданно приятно встретил Крунвалль, сразу подошел ко мне, заговорил как с лучшим другом и предложил помощь. Мне очень нравилось находиться рядом с этими ребятами и вместе тренироваться. У них очень многому можно было научиться, в первую очередь их отношению к хоккею.

В связи с этим не могу не поинтересоваться вашим отношением к введению очередных лимитов на легионеров.

Насколько я помню, в прошлом году лимит был введен на пять иностранцев в команде, но даже не все клубы заполняли эти вакансии. Я считаю, хороший легионер повышает уровень команды и лиги. Если хочешь расти, ты должен выигрывать эту конкуренцию.

Кстати, как у вас с английским? Известно, что после переезда многие русскоговорящие испытывают определенные проблемы с языковым барьером.

Я учил английский в школе, так что никаких проблем с этим не было.

Как можете оценить свое пребывание за океаном? Можно ли сказать, что не сложилось так, как вы хотели?

Конечно, хотелось бы закрепиться в этой лиге и играть там до сих пор, достичь больших высот. Но что есть, то есть.

Вы имеете звание олимпийского чемпиона. Как на вас влияет данный статус и чем запомнилась Олимпиада-2018?

Особо никак не влияет. Я не так много сыграл на этих соревнованиях. Что касается масштабов игр, это мечта любого спортсмена – не просто вживую посмотреть, но и поучаствовать в событии высокого уровня.

«Саня совсем не изменился! Такая же страсть к хоккею, у него это даже с возрастом не проходит» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Кумирами моего детства были Зубов и Гончар»

По возвращении из Канады вам сразу же поступили предложения из КХЛ. Насколько быстро удалось перестроиться?

С ЦСКА всегда был на связи. В плане адаптации также было непросто. В НХЛ сезон стартует на месяц позже, чем в КХЛ. Я уже упоминал разницу между лигами. Однако то, что ты вернулся из-за океана, еще не значит, что будешь на голову выше местных ребят. Мой первый сезон в России был не самым удачным. КХЛ – одна из лучших лиг в мире, и здесь очень много сильных и талантливых хоккеистов.

Можете ли сказать, что наиболее удачным периодом в вашей карьере оказалось пребывание в родном ЦСКА? Все-таки стали обладателем Кубка Гагарина.

В том сезоне у нас была команда с качественным подбором игроков. Кроме того, мы имели хороший шанс на чемпионство. ЦСКА сохранил порядка восьми человек из того состава и с этим костяком продолжает идти дальше и выигрывать, перенося победные традиции.

Вас как будто довольно легко отпустили из ЦСКА в «Локомотив». В интервью «СЭ» вы признавались, что вас не видели в команде.

Не то чтобы не видели. Там была непростая ситуация, у меня снова заканчивался контракт, плюс ситуация во всем мире с ковидом внесла свои коррективы. В ЦСКА, как и во многих клубах, был свой потолок зарплат, в который я не умещался, их можно понять. В этот момент ярославцы просто быстро подсуетились и забрали меня.

В связи с «Играми будущего» «Ак Барсу» пришлось временно переехать в старый Дворец спорта. Условия там не такие, как на «Татнефть-Арене». Доставляло ли это определенные неудобства?

«Татнефть-Арена», конечно, более современная и вмещает больше болельщиков. Что касается условий, то администрация комплекса организовала для нас все на хорошем уровне. В гостевых раздевалках бывают и похуже условия.

Назовите лучшего партнера по команде в вашей карьере и, возможно, в «Ак Барсе».

Наверное, лучшим партнером в защите для меня останется Никлас Крунвалль, с ним просто здорово находиться на льду. Я был тогда 22-летним молодым игроком, и у него многому можно было поучиться. В «Локомотиве» с Рушаном Рафиковым вместе отыграли три года – мне кажется, у нас сложился достаточно хороший коннект. В «Ак Барсе» партнеры пока все время меняются, и не так много времени прошло, чтобы определиться.

С кем из известных спортсменов ассоциирует себя Алексей Марченко как игрок?

Моими кумирами в детстве были Сергей Зубов и Сергей Гончар.

В «Ак Барсе» есть игроки-старожилы и, скажем так, новенькие. Насколько это ощущается внутри коллектива и кто на данный момент лидер и душа команды?

Лидер, конечно же, наш капитан – Саша Радулов, он мотор и заводила. А душа… да все душевные. Каждый привносит в коллектив что-то свое, это несомненный плюс.

С Радуловым вы несколько сезонов играли в ЦСКА. Чем запомнилась совместная работа и изменился ли Александр?

Саня совсем не изменился! Такая же страсть к хоккею, у него это даже с возрастом не проходит. На английском это называется work ethic (отношение к работе, – прим. «ТИ-Спорт») – в высшей степени. В игре или на тренировке он отрабатывает каждый бросок и любое упражнение на все сто. Его работоспособность мотивирует всех нас.

Екатерина Маркс

Фото на анонсе: ak-bars.ru