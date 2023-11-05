«Радулов и Шипачев – лидеры. Это закон жанра»: Плющев – об «Ак Барсе», СКА и интригах КХЛ

Владимир Плющев: «Ак Барс» не всегда делает те выводы, которые должен делать после предыдущих матчей»

Фото: © официальный сайт ФХР fhr.ru

«На поиск сочетаний у тренеров «Ак Барса» была вся предсезонка»

«Ак Барс» редко играет осенью идеально. Зинэтула Билялетдинов не ставит задачи обязательно возглавлять турнирную таблицу. И все же с чем связываете нестабильность казанцев?

Я бы не сказал, что дело в расхлябанности, но команда не всегда делает те выводы, которые должна делать после предыдущих матчей. Иногда «Ак Барс» за счет подбора хоккеистов высокого уровня играет очень самоуверенно. Бывают и такие провалы.

Вам не кажется, что «Ак Барс» стал слишком зависим от своих лидеров в лице Александра Радулова и Вадима Шипачева? Игра в Санкт-Петербурге показала, что без них сложно.

Может быть и такой факт. Потому что Радулов и Шипачев играют и в равных составах, и в большинстве. То есть у них больше времени на льду, чем у кого-либо. Но это нормально. Это закон жанра. Лидеры должны больше играть.

В последнем «Зеленом дерби» казанцы будто не потянули физически и не поспевали за уфимцами.

Я так не думаю. Просто у «Салавата» заряд был гораздо сильнее. Уфа в этом сезоне тоже играет довольно нестабильно. И, естественно, перед своими болельщиками они хотели показать все, что у них есть хорошего. Перед родными трибунами они выглядели более мобилизованными, чем «Ак Барс». Были, соглашусь, свежее. Но у Уфы и желание было гораздо сильнее.

«У Радулова и Шипачева больше времени на льду, чем у кого-либо. Это нормально, лидеры должны больше играть» Фото: © ak-bars.ru

То есть все-таки «Ак Барсу» не хватает мотивации по осени?

Я бы не сказал, что дело в мотивации. «Зеленое дерби» – это «Зеленое дерби». Там не надо ничего особенно придумывать. Потому что эти две команды принципиальны между собой в любом состоянии. Другой вопрос, что, может быть, они что-то недооценили и не учли в своей игре. А по ходу матча делать выводы было сложновато.

Возможно, не учли несыгранность тех сочетаний, которые заново составили на важную игру.

Когда начинается тасовка состава – это всегда не есть хорошо. Это в первую очередь говорит о неуверенности тренерского штаба в своих игроках. Когда идет тасовка – это значит, уже начинают резать по-живому звенья. Начинают смотреть, кто лучше с кем. Для этого было достаточно времени и в предсезонных турнирах. Значит, не так хорошо скомпоновали звенья, как хотелось бы. Ну а сейчас пытаются выйти из этого положения. Любая тасовка состава всегда не очень хорошо сказывается на моральном состоянии команды и состоянии отдельных игроков.

Что делать с Дамиром Жафяровым? Пора его отпускать?

Об этом разговор идет уже очень давно. Но у игрока есть агент, который говорит, что у него будет время… Если Жафяров озабочен тем, как он играет и что ему не дают шанс, ну, наверное, что-то надо предпринимать. Тем более парень молодой, парень должен играть. Тем более он талантливый.

«Заряд у «Салавата Юлаева» был гораздо сильнее» Фото: © ak-bars.ru

А как вам Евгений Свечников после травмы? Кажется, осваивается.

Травма есть травма. После нее всегда тяжело входить. И, насколько я понимаю, у него было не совсем простое повреждение. Но будем надеяться, что он обретет себя и будет в том состоянии, которое от него ждут.

«Такого уровня, как в прошлом сезоне, СКА уже не покажет»

Что происходит с питерским СКА? У Романа Ротенберга каждый раз появляются новые причины, которые мешают выправить ситуацию.

Это команда новая почти на 90%. К тому же составлена она из опытных игроков со своим видением игры. И чтобы люди нашли какое-то взаимодействие, нужно время. Всегда нужно притереться – понять, кто будет играть первую скрипку, кто вторую, кто третью. А хорошо играть с листа могут только очень великие хоккеисты. Очень великих в составе Романа Борисовича нет.

Учитывая его постоянно пополняющийся состав, место вне топ-8 Запада выглядит неприлично.

Думаю, вопрос с восьмеркой они решат. Другой вопрос, что такого уровня, какой они показывали в прошлом сезоне, конечно, в этом не покажут.

Почему не сумеют?

Потому что совершенно новая команда.

«Очень великих хоккеистов в составе Романа Ротенберга нет» Фото: © hcnh.ru

Как вы отнеслись к обмену Никиты Серебрякова на хоккеистов не основной обоймы СКА? Не хватит ли одной команде собирать всех подряд?

Это вопрос к руководству СКА. Чем они руководствуются и какая у них политика в дальнейшем. Регламент позволяет это делать, значит, ничего не нарушают. Но я бы не рискнул делать такое обновление.

«Торпедо» Ларионова не на спаде, они играют на своем уровне»

«Спартак» занял место «Торпедо» на пьедестале «команды-открытия». Но они тоже сверхзависимы от своей первой тройки с Николаем Голдобиным во главе.

Как я уже сказал, любая команда зависит от своих лидеров. И чем больше разрыв между лидерами и игроками другого класса, тем больше команда от них зависит. Соответственно, чем выше средний класс команды, тем меньше они зависят от своих якобы лидеров. Поэтому если лидеры на голову сильнее остальных – конечно, они от них зависят. И здесь не вопрос психологии, а вопрос мастерства. Всегда тяжелые игры вывозят на себе лидеры, а не статисты.

Но ведь это очень опасная ситуация. Если у лидеров, не дай бог, травма, то команда просто посыпется.

Я согласен. Но что вы предлагаете, разбить их и посадить на лавочку? Или давать им меньше игрового времени? Все бьются за очки. А очки нужны и сейчас, и потом, ближе к плей-офф. А учитывая то, что сейчас перекрестный плей-офф, значит, от этого зависит то, на кого попадет команда с Запада или Востока. Естественно, все хотят занять место выше в регулярном чемпионате. А это значит, надо использовать все свои сильные стороны. А сильные стороны – это лидеры.

«Нижегородцы играют в очень активный хоккей. Может быть, не всегда успевают восстанавливаться» Фото: © ak-bars.ru

Похоже, что магия Игоря Ларионова понемногу сходит на нет. Как считаете, спад «Торпедо» продолжится и дальше?

Во-первых, команда не сходит на нет, она играет на своем уровне. Постоянно выигрывать невозможно. Они играют в очень активный хоккей, а это значит, что затрачиваются достаточно большие силы. Может быть, не всегда успевают восстанавливаться – идет довосстановление. Но команда не теряет своего лица и не падает в какие-то ямы. Они не жалуются на то, что находятся в каких-то перегрузках, а играют в свой хоккей. Тот, который нравится нижегородским (и не только) болельщикам.

«Шарипзянов – не Малкин и Ковальчук. Не нужно плясать от одного игрока»

Сейчас много разговоров об «Авангарде». Нужны ли там кадровые реформы, чтобы все взбодрилось?

У каждого руководителя клуба и тренера свой взгляд на формирование команды. Поэтому обсуждать, правильно или неправильно, я не буду.

Говорят, что омская команда вернулась к тому, с чего начинала до переезда в Подмосковье. Вновь началось старое, вновь клуб перестал быть таким эффективным, как при Крылове.

То, что она не так ярко играет, это видно. А как будут выглядеть дальше – зависит от тренерского штаба. Насколько наставник сумет организовать команду и донести до игроков то, чего он от них хочет.

Дамир Шарипзянов остается лидером. Это та фигура, на которой будет строиться команда?

Хоккей – командная игра. И опираться на одного хоккеиста очень сложно. Тем более это не Малкин и не Ковальчук. Надо выстраивать команду, а как это будет – я не знаю.

«Как «Авангард» будет выглядеть дальше, зависит от тренерского штаба» Фото: © ak-bars.ru

У «Авангарда» есть реальные шансы навязать борьбу «Ак Барсу» на Востоке?

Сейчас говорить о каком-то явном лидере что на Западе, что на Востоке, как было в прошлом году, нельзя. Сейчас нет яркого лидера ни в одной конференции. Плей-офф – это Кубок. А это всегда доля везения, мастерства и то, какие заготовки команда сделала по ходу сезона.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»