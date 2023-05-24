«Радует, что на национальных праздниках нет огромных батутов»: каким будет «Каравон-2023»

В этом году Каравон проведут в 31-й раз. По традиции в этот день в Никольское приедут гости из разных регионов, стран, представители разных национальностей, культур и вероисповеданий

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Год национальных культур и традиций праздники приобретают особое значение»

Праздник русского фольклора «Каравон», приуроченный к престольному празднику Николая Чудотворца, имеет более чем трехсотлетнюю историю. Село Никольское стало «домом» для этого праздника. Возрождение праздника началось в 1988 году, одноименный фестиваль проводится с 1993 года, а с 2003 года он считается государственным праздником по указу Президента республики.

В этом году его проведут в 31-й раз. По традиции в этот день в Никольское приедут гости из разных регионов, стран, представители разных национальностей, культур и вероисповеданий. Независимо от убеждений, все люди встают в единый объединяющий хоровод.

Заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин напомнил, что в этом году в Татарстане Раисом РТ Рустамом Миннихановым объявлен Год национальных культур и традиций, а в России Президентом РФ Владимиром Путиным — Год педагога и наставника. В связи с эти национальные праздники приобретают особое значение.

Дамир Натфуллин: «Наши традиционные национальные праздники начинаем с „Каравона“ Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Наши традиционные национальные праздники начинаем с „Каравона“. Также в этом году нас ожидают праздники марийской культуры „Семык“, удмуртской культуры „Гырон быдтон“, мордовской культуры „Валда шинясь“, славянской культуры „Иван Купала“, чувашской культуры „Уяв“, а также праздник кряшен „Питрау“. До середины июля гостям и жителям республики будет чем занять время», — анонсировал спикер.

«Конечно, эти два события означают большую ответственность, стоящую и перед нами, и перед организаторами, чтобы праздники проходили под эгидой двух значимых дат. И сценаристы, и режиссеры праздника „Каравон“ учитывают этот момент в сценарной программе», — отметил замминистра.

В этом году отдельная зона будет посвящена образовательному кластеру, отдельная зона — народным художественным промыслам. Также будет функционировать детская зона.

В этом году отдельная зона будет посвящена образовательному кластеру, отдельная зона — народным художественным промыслам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Изюминкой «Каравона» станет парк старинных аттракционов

Начальник Отдела культуры исполкома Лаишевского района Павел Марьин анонсировал, что в этом году «Каравон» ожидает ряд интересных изменений. Впервые в истории праздника будет создан большой парк старинных аттракционов. Все они будут сделаны из дерева, воссозданные по гравюрам XVIII–XIX веков. Всего же в парке будет представлено около 20 старинных развлечений.

Появится еще одна локация — озеро, на котором можно будет покататься на лодке.

Всего развлекательная программа будет включать 20 площадок. Среди них — традиционные «Ярмарочные ряды», «Молодецкие забавы», «Кузнечный двор» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Озеро у нас красивое, извилистое, покрывает все село. Будут и традиционные конные прогулки. Если посмотреть на фотографии, то и 30 лет назад детей катали на лошадях. Можно будет прокатиться как верхом, так и в тележках», — сказал Марьин.

Всего развлекательная программа будет включать 20 площадок. Среди них — традиционные «Ярмарочные ряды», «Молодецкие забавы», «Кузнечный двор», «Концертная площадь», «Хороводная поляна», «Выставка русского костюма» и так далее.

Павел Марьин анонсировал, что в этом году «Каравон» ожидает ряд интересных изменений Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Специальными гостями праздника станут российская певица Марина Девятова, исполнительница народных песен, и фолк-группа «Партизан FM» с народными, казачьими и авторскими песнями. По мнению спикера, это музыканты «с сумасшедшей энергетикой».

Планируется приезд Московского народного хора — творческого объединения студентов и выпускников Российской академии музыки имени Гнесиных и Московского государственного института культуры. Также ожидается группа СKAZKI — яркий коллектив, в музыке которого аутентичные русские напевы сочетаются с ведущими современными стилями поп-музыки.

Для гостей праздника будут организованы народные игры в рамках проекта «Уен Фест», показательные выступления мастеров, мастер-классы по художественным промыслам, театрализованные представления.

Впервые в истории праздника будет создан большой парк старинных аттракционов. Все они будут сделаны из дерева. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Будет детская молодежная поляна с играми XVII–XVIII веков, начнет работать школа иконописи и колокольного звона. Будут угощения из русской печи, блюда русской традиционной кухни, изделия мастеров народно-художественных промыслов и ремесленников», — добавил Марьин.

Традиционным в этом году для посетителей праздника станет хоровод. Нужно взять соседа за мизинец и идти по кругу под старинные народные песни.

Традиционным в этом году для посетителей праздника станет хоровод Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы стали больше внимания уделять нашим истокам»

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин подчеркнул, что задача национальных праздников, — передать традиции и обычаи, в том числе детям. В последнее время на праздниках больше внимания уделяют народным и историческим играм.

«Интересная тенденция, что мы стали больше внимания уделять нашим истокам. Радует, что на национальных праздниках нет огромных батутов, 20-метровых городкв», — заявил спикер.

Он отметил, что подобные развлечения интересны детям, но основная задача — показать подрастающему поколению традиции и обычаи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он отметил, что подобные развлечения интересны детям, но основная задача — показать подрастающему поколению традиции и обычаи. Так, в этом году на «Каравоне» будет работать отдельная детская зона с национальными играми и мастер-классами.

«Я замечаю, что и при подготовке к Сабантую, более широко используются возможности передачи национальных обычаев. Нужно делать шаг навстречу нашим истокам. Именно их необходимо передавать нашим детям и подрастающему поколению. Если мы сможем выполнить эту задачу, то вся наша работа — не зря», — резюмировал Натфуллин.

С каждым годом «Каравон» посещает всё больше гостей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Праздник „Каравон“ живет благодаря вовлеченности самих людей»

В продолжении темы Дамир Натфуллин отметил, что с каждым годом «Каравон» посещает всё больше гостей. Популярность мероприятия зависит не столько от внимания государства, сколько от вовлечения самих людей, в том числе представителей молодежи.

Во время пандемии коронавируса, когда «Каравон» проводился в онлайн-формате, его посетило ошеломляющее количество людей. Впоследствии некоторые из них стали участниками реального праздника.

«Такие люди посмотрели в онлайн-формате, им понравились. Потом они захотели реально увидеть праздник», — заметил спикер.

Замминистра добавил, что в последние пять – семь лет «Каравон» претерпевал те или иные изменения. «Праздник живет. Он развивается и не стоит на месте», — подчеркнул Натфуллин.

Ирина Александровская сообщила, что в этом году ожидается более 25 тыс. гостей Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Ожидается приезд более 170 творческих коллективов со всего Татарстана и России»

Председатель Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская сообщила, что в этом году ожидается более 25 тыс. гостей.

«Локация расширяется, мы уделили в этом году большое внимание детской среде и национальной кухне», — отметила она.

В празднике примут участие народные исполнители, этнографические ансамбли и мастера народно-художественных промыслов. Ожидается приезд более 170 творческих коллективов со всего Татарстана и России.

В празднике примут участие народные исполнители, этнографические ансамбли и мастера народно-художественных промыслов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В частности, приедут ансамбли из Удмуртии, Марий Эл, Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновской и Самарской областей.

К организации досуговых площадок привлечены сотрудники Центра русского фольклора, Культурного центра имени Пушкина, специалисты Казанского института культуры и этнологи Казанского федерального университета.

«Ожидается достаточной широкая аудитория. Мы с удовольствием ждем наших гостей, которые отличаются своей неповторимой аутентичностью», — заключила спикер.