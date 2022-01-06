«Радостное ожидание чуда»: Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Рождеством

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с поздравлениями по случаю светлого праздника Рождества Христова.

«Уважаемые православные сограждане! От всей души поздравляю вас с чудесным и добрым праздником Рождества Христова, на протяжении уже более двух тысячелетий согревающим своим негасимым духовным светом сердца верующих.

Благая весть, разнесённая апостолами по всему миру из далёкой и загадочной Палестины, дала миллионам людей надежду на спасение и вечную жизнь, изменив судьбу каждого христианина и сам ход истории человечества. Как пронзительно точно писал в XIX веке замечательный русский поэт Лев Мей: “Мир искупленья ожидал – и в бедных яслях Вифлеема, под песнь хвалебную Эдема, младенец дивный воссиял”.

Через познание высшей истины и крестного подвига Иисуса Христа жители разных стран и континентов, люди всех возрастов и сословий обрели возможность подняться к вершинам веры и подлинной свободы, получили божественные уроки любви и милосердия. В православной традиции Рождество Христово – это всегда радостное ожидание чуда, которое обязательно произойдёт и привнесёт в обыденную жизнь настоящий праздник: соборную молитву, семейное застолье, беззаботный детский смех, душевный уют и покой. Именно это необходимо всем нам в столь непростое и противоречивое время.

В Татарстане, где превыше всего ценятся мир и дружба между представителями разных национальностей и вероисповеданий, Рождество Христово, наравне с другими религиозными праздниками, традиционно отмечается в атмосфере взаимоуважения и благожелательности. Прошедший год в республике был весьма богат на важные события в религиозной сфере, главным из которых стало освящение Патриархом Московским и всея Руси Кириллом воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря. Несомненно, это является нашим общим достижением, которое стало возможным благодаря стремлению всех татарстанцев к духовному возрождению, межнациональному и межрелигиозному миру и согласию.

Уверен, что наступивший год в ещё большей мере раскроет наш неисчерпаемый духовный и творческий потенциал, принесёт республике и каждому из нас новые свершения и незабываемые победы.

Сердечно желаю вам светлого рождественского настроения, жизненного оптимизма, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!» – говорится в поздравлении.