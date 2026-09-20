Радмир Беляев: Явка в Нижнекамске за два дня выборов составила 62%

В Нижнекамске и Нижнекамском районе голосование на выборах проходит организованно, нарушений на избирательных участках не выявлено. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре выборов сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

«Все необходимые условия для голосования жителей созданы. Для Нижнекамска высокая явка на выборах – уже добрая традиция. 60 лет назад ее заложили наши первостроители. Эта ответственность, это неравнодушие передаются следующим поколениям», – сказал Беляев.

По итогам двух дней голосования явка в Нижнекамске составила 62%, в сельских поселениях района – 71%. Всего в Нижнекамском районе работают 117 избирательных участков: 84 в городе и 33 на сельской территории. В списках зарегистрировано 194 803 избирателя. Возможностью проголосовать впервые воспользовались 3 030 нижнекамцев.

Глава района отметил, что жители приходят на участки семьями, вместе с детьми и представителями старшего поколения, а многие заранее планируют свой день так, чтобы принять участие в голосовании.

Отдельно Радмир Беляев рассказал о голосовании на дому. Такая возможность предусмотрена для пожилых жителей, людей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кому по состоянию здоровья или другим уважительным причинам сложно прийти на участок.

Впервые на дому проголосовали почетный гражданин Нижнекамска, один из первостроителей города 91-летний Иван Коршин и его 90-летняя супруга Анна. Вместе они прожили 67 лет и, по словам Беляева, за все эти годы не пропустили ни одних выборов.

В селе Кулмакса свой голос также отдал 101-летний ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин района Мирсаяф Камалов. Активное участие в голосовании принимают ветераны и участники специальной военной операции, находящиеся в городе в отпуске.

«В целом атмосфера на участках в эти дни очень хорошая – спокойная, доброжелательная и вместе с тем праздничная. Особенно это чувствуется в год 60-летия Нижнекамска», – отметил глава района.

В дни выборов для жителей организовали различные мероприятия, приуроченные к юбилею города. На 22 избирательных участках проходят концерты с участием творческих коллективов и воспитанников школ искусств, на девяти работают выставки об истории Нижнекамска, его жителях и достижениях за 60 лет. Еще на 11 площадках организованы мастер-классы для детей.

На 16 участках проходит спортивная программа: открытые тренировки по бадминтону, волейболу, футболу и вольной борьбе, соревнования по шахматам и шашкам, а также семейные старты.

Кроме того, на 79 участках работают «Точки здоровья». Жители могут измерить давление, проверить сатурацию и получить консультацию специалистов. На отдельных площадках организованы ЭКГ, флюорография и прием врачей. Также проходит прививочная кампания.

Для проголосовавших все три дня действует бесплатный проезд на автобусах и трамваях. После посещения избирательного участка жители получают специальный браслет, который дает право бесплатно пользоваться общественным транспортом.

В Нижнекамске также проходят республиканский конкурс «Всей семьей на выборы» и муниципальный конкурс, в рамках которого подготовлено более 100 призов. Розыгрыши проходят дважды в день в прямом эфире группы «Нижнекамск». Среди подарков – бытовая техника и электроника, в том числе холодильник производства нижнекамского предприятия «Совитал».

Для жителей, которые голосуют впервые, на участках подготовили отдельные подарки – билеты в кино и театр, а также на хоккейные и футбольные матчи.

«И, конечно, мы отдельно поздравляем тех, кто голосует впервые», – сказал Беляев.

В образовательных организациях Нижнекамска в день выборов также проходят «Выборы Совета первых». На протяжении недели представители «Движения первых» презентовали свои программы, предлагали идеи и рассказывали о том, что хотели бы изменить в своих школах и организациях.

Накануне в Нижнекамске совместно с Бавлинским районом провели праздничную ярмарку, на которой свою продукцию представили производители и сельчане двух районов.

На избирательных участках продолжается и волонтерская работа. Жители собирают помощь военнослужащим, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и пишут письма бойцам.

«Все это создает совершенно особую атмосферу. Когда люди приходят не просто проголосовать, а встречаются, разговаривают, участвуют в жизни города», – подчеркнул глава Нижнекамского района.