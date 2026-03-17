Общество 17 марта 2026 14:42

Радмир Беляев возглавил комитет по цифровизации Ассоциации городов БРИКС+
Радмир Беляев
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев избран председателем комитета по цифровизации Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Решение принято в ходе заседания организации, проходящего в Нью-Дели.

В мероприятии принимают участие около 50 мэров из России, Индии, Бразилии, ЮАР, Эфиопии и других стран.

Комитет по цифровизации занимается вопросами внедрения современных технологий в городское управление, включая автоматизацию процессов, упрощение административных процедур и развитие онлайн-сервисов для жителей.

В рамках заседания Радмир Беляев представил опыт Нижнекамска в сфере цифровизации городских процессов.

#нижнекамский район
