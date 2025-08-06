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СВО 6 августа 2025 17:30

Радмир Беляев стал наставником победителя программы «Батырлар. Герои Татарстана»

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Радмир Беляев стал наставником победителя программы «Батырлар. Герои Татарстана»

Руководитель исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев встретился с ветераном специальной военной операции Рихатом Башировым.

Боец из Нижнекамска стал одним из победителей республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана» и теперь будет реализовывать социальный проект в сфере экологии. На всем этом пути его наставником станет Радмир Беляев.

Во время службы в зоне СВО Рихат Баширов командовал взводом. После ранения он вернулся домой, где ведет активную гражданскую жизнь. Так, недавно он успешно выступил на чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс».

Победа в программе «Батырлар» дала возможность воплотить идеи в мирном русле – ветеран предложил экологический проект, вокруг которого уже сформировалась команда единомышленников.

«Буду помогать и поддерживать Рихата Рушановича на этом пути. Уверен, что по итогам программы мы вместе успешно реализуем проект во благо Нижнекамска», – отметил Радмир Беляев.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» реализуется по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и направлена на поддержку участников и ветеранов СВО. Ее цель – формирование кадрового резерва, развитие лидерских компетенций, возвращение бойцов к активной профессиональной жизни.

В рамках отбора заявки на участие подали порядка 1600 человек. По итогам конкурсного этапа в программу были зачислены 45 участников. За каждым закреплен наставник – руководитель органа власти, готовый делиться своим опытом и знаниями.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

#Батырлар. Герои Татарстана #помощь участникам СВО #Назад в мирную жизнь
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