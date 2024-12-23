Радмир Беляев сообщил о новом назначении в Менделеевске

На должность исполнительного секретаря Менделеевского местного отделения партии «Единая Россия» назначена Зульфира Хаертдинова, которая до настоящего времени руководила отделом опеки и попечительства исполнительного комитета района. На деловом понедельнике ее представил глава муниципалитета Радмир Беляев.

Зульфира Хаертдинова родилась в 1964 году в городе Кизел Пермской области (сейчас Пермский край), окончила Набережночелнинский государственный педагогический институт по специальности «дошкольная педагогика и психология», а также Институт непрерывного педагогического образования по специальности «социальный педагог».

Начинала Зульфира Хаертдинова свою трудовую деятельность в должности старшего воспитателя детского сада №1 в Елабуге, работала методистом в институте непрерывного образования (Набережные Челны) и в Менделеевском отделе образования начальником Управления образования Менделеевского района, педагогом-психологом в образовательных учреждениях.

«Давайте пожелаем Зульфире Хафизовне успехов в новой должности!» — пожелал Радмир Беляев.