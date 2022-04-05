Радмир Беляев рассказал, как в ближайшее время изменится архитектурный облик Менделеевска

Как в ближайшее время изменится архитектурный облик Менделеевска, рассказал на аппаратном совещании руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

По словам докладчика, работ планируется достаточно много, причем уже сейчас в городе поступили к некоторым из них. Так, на сегодняшний день совместно с АО «Аммоний» ведется работа по обустройству велосети, которая окружит весь город и дойдет до Ушковских островов. Дорожки спроектированы так, чтобы они не мешали пешеходам.

В парке «Дружба» планируют восстановить элементы детской площадки и установить скамейки. Также здесь должен вновь заработать фонтан.

Кроме того, в ближайшее время начнется масштабное озеленение города. По информации Беляева, старые деревья будут вырублены, их заменят новыми декоративными, будет произведена формовка деревьев, разработана схема разбивки клумб с цветами по городу.

Помимо этого, будут нанесены муралы на фасады домов и организована подсветка многоквартирных домов.

Важной новостью для горожан стало и то, что в Менделеевске с 1 апреля открылся теплый зал ожидания в здании бывшего вокзала.

«Поступало множество обращений по поводу того, что негде ожидать транспорт, приходится стоять на улице. И мы приняли решение открыть комнату ожидания, которая будет функционировать ежедневно с 8.00 до 17.00. В зале установлены камеры видеонаблюдения, есть санузел», — отметил руководитель района.