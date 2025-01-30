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Экономика 30 января 2025 15:39

Радмир Беляев заявил, что Менделеевск стал привлекательнее для бизнеса

Обновление городской инфраструктуры благодаря федеральным программам и национальным проектам позволяет привлекать малый и средний бизнес в Менделеевск, заявил мэр города и глава Менделеевского района РТ Радмир Беляев.

В пример он привел обновление центрального парка города, в котором после благоустройства сильно увеличилось число посетителей. И, как следствие, рядом стали появляться различные кафе.

Помимо общественных пространств повышению привлекательности способствуют и дороги. Так, с созданием велодорожек в городе появились сервисы проката велосипедов и самокатов.

«Благодаря всем решениям оборот розничной торговли за прошлый год вырос на 10%», – подчеркнул Беляев, добавив, что Менделеевск стал гораздо привлекательнее для бизнеса.

Напомним, Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавляет комиссию Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», которая курирует одноименный национальный проект.

Цель нацпроекта – комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава.

#менделеевск #Татарстан #мсп #Радмир Беляев
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