Радмир Беляев призвал менделеевцев из-за саммита БРИКС отложить поездки в Казань

Глава Менделеевского района Радмир Беляев призвал жителей города и района отложить поездки в Казань. Это связано с ограничением движения частного транспорта из-за проведения саммита БРИКС, сообщил градоначальник на деловом понедельнике.

«На этой неделе Казань принимает мировое событие, с 22 по 24 октября состоится саммит БРИКС. В связи с этим в дни проведения саммита в Казани будет ограничено движение частного транспорта и заметно усилены меры безопасности. Прошу отложить свои поездки в столицу республики и без особой надобности не ездить, так как многие дороги перекрыты», — призвал он.

«Мы рады, что наша республика принимает событие такого масштаба. Понимаем важность развития международных связей в этом направлении», — добавил он.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Президент РФ Владимир Путин планирует провести в рамках саммита 17 двусторонних встреч.

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По словам мэра столицы РТ Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.