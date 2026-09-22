Радмир Беляев поздравил Нижнекамск с 60-летием

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

«Сегодня для всех нас особенный день. У нашего города, нашего Нижнекамска, юбилей – 60 лет», – сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев в официальном канале в МАКС.

«Если смотреть в масштабах истории, 60 лет – совсем немного. Но для нас за этими шестью десятилетиями стоит целая жизнь, судьбы нескольких поколений и огромный путь», – написал Радмир Беляев.

Как следует из подписи к посту, 25 декабря 1960 года сюда прибыл первый санно-тракторный поезд с первостроителями. А за ними приехали люди со всей страны. Они начинали с нуля: строили первые дома, прокладывали дороги, возводили предприятия.

«Их труд, смелость и вера в будущее стали фундаментом Нижнекамска. И уже 22 сентября 1966 года Нижнекамск официально стал городом. Низкий поклон нашим первостроителям, ветеранам труда!» – отмечает мэр.

Видео: официальный канал Радмира Беляева в МАКС

Сегодня Нижнекамск – один из самых значимых промышленных центров страны, город большой нефтехимии, современных производств и сильных предприятий. Но сила Нижнекамска не только в его промышленности, она – в людях. Нижнекамск – «зеленый» город счастливых людей, которые любят его за уют, комфорт, особую атмосферу. Спасибо всем, кто каждый день вносит свой вклад в развитие нашего города и относится к нему как к родному дому!

«С днем рождения, Нижнекамск! С 60-летним юбилеем! Оставайся всегда таким красивым, зеленым и удобным! Пусть будущее будет светлым, а народ счастливым! С днем рождения, наш город!» – заключил Беляев.