Радмир Беляев получил медаль Z «Труженик тыла» за помощь бойцам СВО

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев получил медаль Z «Труженик тыла» за помощь войсковым соединениям Российской Федерации, участвующим в специальной военной операции. Награду ему вручил земляк – боец СВО, который находится в краткосрочном отпуске.

«Для меня было большой честью получить эту медаль, – отметил глава района. – Особенно приятно, что вручал ее наш земляк, боец СВО».

Радмир Беляев подчеркнул, что эта награда – заслуга всех жителей Нижнекамска, которые вносят свой вклад в поддержку бойцов.

В Нижнекамске выстроена большая, системная работа: действуют городские центры помощи, волонтеры работают в школах, в сельских поселениях, подключены сотни неравнодушных людей. Каждый вносит свой вклад – кто делом, кто временем, кто поддержкой.

Глава района отметил, что медаль – это, скорее, аванс доверия.

«Мы и дальше будем помогать бойцам и их семьям. Сегодня это действительно самая важная задача», – подчеркнул он.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.