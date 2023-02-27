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Общество 27 февраля 2023 10:36

Радмир Беляев поблагодарил менделеевский отдел МВД за спасение людей при пожаре

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Радмир Беляев поблагодарил менделеевский отдел МВД за спасение людей при пожаре

На деловом понедельнике глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев поблагодарил сотрудников местного отдела МВД за спасение людей при пожаре. Сотрудникам силовых структур он вручил благодарственное письмо и подарки, а также выразил благодарность за качественную и оперативную работу во благо населения.

Ночью 22 февраля в дежурную часть отдела МВД России по Менделеевскому району поступило сообщение о пожаре в частном доме. При этом отмечалось, что в здании могут находиться люди.

Капитан полиции Леонид Тарасов и майор полиции Алмаз Файзрахманов немедленно выехали на место происшествия. Дым также увидел инспектор ГИБДД Сергей Нагимов, который проезжал недалеко оттуда.

На месте полиция узнала от соседей, что в доме находилась супружеская пара. Сотрудники правоохранительных органов вошли в горящий дом и обнаружила хозяев на веранде.

Оказалось, что женщина подвернула ногу и не могла ходить самостоятельно. Муж попытался вытащить ее на улицу, но надышался дымом и ослабел. Полиция вывела пострадавших на улицу и передала их медикам.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#менделеевский район
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