Радмир Беляев озвучил среднюю зарплату в Менделеевском районе

Безработица в Менделеевском районе достигла рекордно низкого значения, а зарплата стала выше среднереспубликанского показателя и составляет 53,7 тыс. рублей (республиканский показатель — 50,1 тыс. рублей). О ситуации на рынке труда на итоговой сессии района рассказал глава муниципального образования Радмир Беляев.

Спикер отметил, что на градообразующем предприятии АО «Аммоний» размер средней зарплаты достигает 85 тыс. рублей.

Уровень безработицы в Менделеевском районе на 1 февраля составляет 0,18%, в республике это один из самых низких показателей безработицы среди муниципалитетов.

В этой связи при поддержке Министерства промышленности и торговли и Министерства по делам молодежи Республики Татарстан Менделеевский район вошел в пилотный проект по привлечению студентов средне-специальных учебных заведений по программе «Профессиональные пробы для студентов СПО» с последующим трудоустройством на промышленные предприятия города.

«С учетом отрицательной миграции на сегодняшний день вопрос обеспечения кадрами экономики района для нас является приоритетной задачей», — отметил Беляев.