Общество 31 августа 2025 19:14

Радмир Беляев отметил вклад Почетных граждан Нижнекамска в развитие города

Фото: Телеграм-канал Радмира Беляева

Руководитель Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев провел встречу с Почетными гражданами Нижнекамска, приуроченную ко Дню Республики. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

«Это наши Почетные граждане, внесшие огромный вклад в развитие города и продолжающие вести активную общественную деятельность», – отметил Беляев.

Он подчеркнул, что беседа с Почетными гражданами позволила обсудить жизнь района, зарядиться энергичностью и уверенностью собравшихся. Руководитель района поблагодарил их за труд, преданность городу и пример, который они подают молодым жителям Нижнекамска.

#почетный гражданин Нижнекамска #нижнекамский район #Радмир Беляев
