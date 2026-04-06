Радмир Беляев о ситуации на «Нижнекамскнефтехиме»: «Угрозы экологии и жителям города нет»

На территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» продолжаются работы по разбору конструкций после аварии, сообщил на деловом понедельнике Радмир Беляев. Работы ведутся в круглосуточном режиме, задействованы специалисты МЧС России и другие службы. Всего в период аварийно-спасательных работ участвуют 522 сотрудника и 164 единицы различной техники.

«На территории города работают 15 автоматических постов наблюдения в круглосуточном режиме. Контроль воздуха усилен: подключены Министерство экологии РТ, Росприроднадзор, Роспотребнадзор. Угрозы экологии и жителям города нет», – отметил глава Нижнекамского района.

Пострадавшим и семьям погибших оказывается вся необходимая помощь. «Организованы группы, в состав которых входят представители администрации города и предприятия, психологи предприятия. Группы держат постоянную связь с родными и близкими», – добавил он.

Также организовано первоочередное медицинское обслуживание родных и близких погибших, особый контроль взят на семьи, в которых есть несовершеннолетние дети. Родственникам погибших предприятие выплачивает по 10 млн рублей вне зависимости от места работы, 3 млн рублей через компанию «СОГАЗ» по страховке.

Госпитализированным пострадавшим «также вне зависимости от места работы будет выплачено по 3 млн рублей, а также компенсированы все расходы, связанные с последующей реабилитацией».