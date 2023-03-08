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Радмир Беляев о фестивале «Созвездие-Йолдызлык»: «За красотой стоит титанический труд»
Накануне в Менделеевске гала-концертом завершился пятый зональный этап XXIII Ежегодного открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык».
Отборочный тур собрал более тысячи одаренных детей из Муслюмовского, Актанышского, Мензелинского, Агрызского и Менделеевского районов Татарстана.
На суд жюри участники представили 218 творческих номеров в номинациях «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография» и «Конферанс». На гала-концерте стали известны имена победителей, которые получили путевки на суперфинал в Казани.
«Посмотрите на наших детей. Как они расцветают на сцене! Это уникальное явление. За этой красотой стоит титанический труд всей команды проекта, педагогов, родителей и самих участников. То, что сегодня происходит в этом зале, дорогого стоит», – поделился мнением глава Менделеевского района Радмир Беляев.
Он также напомнил присутствующим, что фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» проходит не только в дни прослушиваний и гала-концертов. Перед стартом проекта в районы приезжают члены жюри, чтобы поделиться опытом с местными педагогами и детьми.
«Наши дети учатся у лучших. Этим и ценен фестиваль. Его главная цель – не раздать призовые места, а взрастить новое здоровое, творческое поколение на благо нашей страны», – подчеркнул Беляев.
Он поблагодарил генерального продюсера фестиваля Дмитрия Туманова и всю его команду за неоценимый вклад в развитие культуры Татарстана. А в качестве признания Радмир Беляев преподнес ему медаль «За заслуги перед Менделеевским районом».
Глава Актанышского района Ленар Зарипов подчеркнул, что невероятно горд за детей, которые выступают на сцене. «В своем творчестве они уже сохраняют наше наследие. Такие дети точно сберегут язык и традиции республики», – сказал он.
Впереди еще пять зональных этапов. Завершением конкурсных дней на каждом этапе станут гала-концерты, где будут награждены призеры. Победители отборочных туров встретятся в Казани на суперфиналах, которые пройдут с 8 по 12 апреля.
Ребятам предстоит побороться за шанс выйти на гала-концерты, которые состоятся в КСК КФУ «УНИКС» и КРК «Пирамида», где станут известны имена победителей проекта этого года. Напомним, фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
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