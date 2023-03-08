Радмир Беляев о фестивале «Созвездие-Йолдызлык»: «За красотой стоит титанический труд»

Накануне в Менделеевске гала-концертом завершился пятый зональный этап XXIII Ежегодного открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык».

Отборочный тур собрал более тысячи одаренных детей из Муслюмовского, Актанышского, Мензелинского, Агрызского и Менделеевского районов Татарстана.

Фото: пресс-служба «Созвездие-Йолдызлык»

На суд жюри участники представили 218 творческих номеров в номинациях «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография» и «Конферанс». На гала-концерте стали известны имена победителей, которые получили путевки на суперфинал в Казани.



«Посмотрите на наших детей. Как они расцветают на сцене! Это уникальное явление. За этой красотой стоит титанический труд всей команды проекта, педагогов, родителей и самих участников. То, что сегодня происходит в этом зале, дорогого стоит», – поделился мнением глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Фото: пресс-служба «Созвездие-Йолдызлык»

Он также напомнил присутствующим, что фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» проходит не только в дни прослушиваний и гала-концертов. Перед стартом проекта в районы приезжают члены жюри, чтобы поделиться опытом с местными педагогами и детьми.

«Наши дети учатся у лучших. Этим и ценен фестиваль. Его главная цель – не раздать призовые места, а взрастить новое здоровое, творческое поколение на благо нашей страны», – подчеркнул Беляев.

Он поблагодарил генерального продюсера фестиваля Дмитрия Туманова и всю его команду за неоценимый вклад в развитие культуры Татарстана. А в качестве признания Радмир Беляев преподнес ему медаль «За заслуги перед Менделеевским районом».

Фото: пресс-служба «Созвездие-Йолдызлык»

Глава Актанышского района Ленар Зарипов подчеркнул, что невероятно горд за детей, которые выступают на сцене. «В своем творчестве они уже сохраняют наше наследие. Такие дети точно сберегут язык и традиции республики», – сказал он.

Впереди еще пять зональных этапов. Завершением конкурсных дней на каждом этапе станут гала-концерты, где будут награждены призеры. Победители отборочных туров встретятся в Казани на суперфиналах, которые пройдут с 8 по 12 апреля.

Ребятам предстоит побороться за шанс выйти на гала-концерты, которые состоятся в КСК КФУ «УНИКС» и КРК «Пирамида», где станут известны имена победителей проекта этого года. Напомним, фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Раиса Татарстана Рустама Минниханова.