Радмир Беляев: «Нужно сделать выбор ради будущего нашей страны»

Глава Менделеевского района Радмир Беляев на деловом понедельнике напомнил всем, что на этой неделе, с 15 по 17 марта, состоится главное событие для нашей страны — выборы главы государства. Избиратели смогут отдать свой голос в один из трех дней на избирательном участке.

«Если в дни голосования вы будете находиться не по адресу прописки, то выберите удобный для вас избирательный участок. Для этого необходимо подать заявление в МФЦ, территориальной или участковой избирательной комиссии, либо через портал госуслуг до 23:59 11 марта и убедиться, что оно в статусе „учтено“. Далее приходите на выбранный участок в дни голосования, 15, 16 или 17 марта, и голосуете. В дни выборов участки будут работать с 08.00 до 20.00 по местному времени. Прошу вас выполнить свой гражданский долг и сделать свой выбор ради будущего нашей страны», — призвал Беляев.

Он отметил, что вместе с семьей обязательно придет голосовать на удобный избирательный участок в Менделеевске, не по адресу прописки.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).