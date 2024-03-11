Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Радмир Беляев: «Нужно сделать выбор ради будущего нашей страны»
Глава Менделеевского района Радмир Беляев на деловом понедельнике напомнил всем, что на этой неделе, с 15 по 17 марта, состоится главное событие для нашей страны — выборы главы государства. Избиратели смогут отдать свой голос в один из трех дней на избирательном участке.
«Если в дни голосования вы будете находиться не по адресу прописки, то выберите удобный для вас избирательный участок. Для этого необходимо подать заявление в МФЦ, территориальной или участковой избирательной комиссии, либо через портал госуслуг до 23:59 11 марта и убедиться, что оно в статусе „учтено“. Далее приходите на выбранный участок в дни голосования, 15, 16 или 17 марта, и голосуете. В дни выборов участки будут работать с 08.00 до 20.00 по местному времени. Прошу вас выполнить свой гражданский долг и сделать свой выбор ради будущего нашей страны», — призвал Беляев.
Он отметил, что вместе с семьей обязательно придет голосовать на удобный избирательный участок в Менделеевске, не по адресу прописки.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»