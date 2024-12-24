Радмир Беляев назвал среднюю зарплату в Менделеевске

Средняя зарплата в Менделеевском районе Татарстана за текущий год составила 80,7 тыс. рублей с ростом на 22%, тогда как по республике она равняется 78,2 тыс. рублей. Об этом на итоговой пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил глава района Радмир Беляев.

По информации спикера, на градообразующем предприятии заработная плана достигает 150 тыс. рублей. Безработица в районе находится на низком уровне — 0,06%.

Беляев привел данные по экономическим показателям. ВТП — 33.1 млрд рублей с ростом 7,7%, инвестиции — 3,6 млрд рублей, прогноз на 2025 год — 3,9 млрд рублей. Численность занятых в экономике составляет 15,5 тыс. человек.