Радмир Беляев назвал нефтегазовый комплекс «сердцем экономики Татарстана»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в России отмечают День работников нефтяной и газовой промышленности. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов отрасли поздравил руководитель Нижнекамского района РТ Радмир Беляев в своем Телеграм-канале.

Он подчеркнул, что нефтегазовый комплекс является «сердцем экономики Татарстана». Благодаря ему работают заводы, развивается промышленность, строятся новые объекты, растут города и поселки. По словам Беляева, именно нефтегазохимическая отрасль формирует будущее Нижнекамска, делая его одним из ключевых промышленных центров России.

«Низкий поклон ветеранам отрасли. Вы заложили фундамент для мощного комплекса, который продолжает развиваться на основе вашего опыта, а преемственность поколений обеспечивает уверенное будущее», – отметил Радмир Беляев.

Отдельно он обратил внимание на то, что в этом году отмечается 75-летие компании «Татнефть». Он назвал это событие не только историей промышленного успеха, но и историей целых поколений нефтяников, которые своим трудом прославили Татарстан и внесли значительный вклад в развитие каждого района республики.

Глава Нижнекамского района также поблагодарил предприятия «Танеко», «Нижнекамскнефтехим» и «ТАИФ-НК», подчеркнув их роль как флагманов отрасли. Эти компании, по его словам, не только выпускают продукцию мирового уровня, но и вносят большой вклад в социальную сферу, благоустройство, образование и медицину.

«Благодаря вам Нижнекамск не просто развивается, а уверенно движется вперед, сохраняя за собой статус города-лидера», – добавил Беляев.

В завершение он поздравил работников и ветеранов отрасли, выразил глубокую признательность за их труд.

«Пусть нефтегазовая отрасль остается символом мощи, силы и процветания Татарстана, а каждый ваш рабочий день приносит удовлетворение и уверенность в завтрашнем дне. С Днем работников нефтяной и газовой промышленности!» – заключил Радмир Беляев.