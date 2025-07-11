Радмир Беляев напомнил о приоритете безопасности в условиях угроз БПЛА

Руководитель Нижнекамского муниципального района Татарстана Радмир Беляев обратился к жителям в связи с участившимися случаями введения режима «Беспилотная опасность» в Телеграм-канале.

В своем заявлении он выразил благодарность нижнекамцам за бдительность и призвал воздержаться от публикации в интернете фото и видео беспилотников, а также работы систем ПВО.

«Это дополнительно сеет панику и позволяет врагу корректировать направление атаки», – отметил Беляев.

Он подчеркнул, что в Татарстане принимаются все возможные меры для обеспечения безопасности граждан и промышленных объектов. Беляев напомнил, что временные неудобства, возникающие в условиях угрозы, оправданы необходимостью защиты жизни и здоровья людей.

Радмир Беляев также добавил, что замедление интернета – вынужденная, но необходимая мера. Он порекомендовал жителям снова начать пользоваться наличными деньгами и при возможности подключаться к Wi-Fi. Он также напомнил, как следует действовать при сигнале тревоги: покинуть зону прямой видимости, отойти от окон и при возможности спуститься в укрытие. В городе уже проведена проверка всех укрытий, на жилых домах размещены соответствующие таблички.

На предприятиях работают отдельные схемы эвакуации. В случае угрозы включаются сирены, а сотрудники перемещаются в безопасные зоны. При этом режим тревоги не влияет на функционирование промышленных гигантов – они продолжают работу в штатном режиме.

«Главное – это жизнь и здоровье людей и безопасность объектов», – заявил глава района.

Видео: Телеграм-канал Радмира Беляева