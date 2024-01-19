Радислав Гандапас в Казани. Новая программа «Лидерские стратегии 2024»

Фото: ИП Ахметзянов Р.Р.

10 февраля в Казань приедет один из самых известных бизнес-тренеров России Радислав Гандапас со своим новым тренингом «Лидерские стратегии».

Гандапас посетит Казань впервые за последние три года и расскажет о 4 базовых стратегиях, направленных на успех, об источниках энергии, на которые мы можем опереться в турбулентное время. Почему единственный безопасный корабль в шторм – это лидерство.

Радислав Гандапас — президент Ассоциации спикеров СНГ, занимает 14-ю позицию в мировом рейтинге TOP30 Global Gurus. Самый известный в России специалист по лидерству. Автор 12 книг по ораторскому искусству, лайф-менеджменту и лидерству. Самый титулованный бизнес-тренер России, единственный в стране трижды был признан лучшим в профессии по результатам года. Дважды лауреат премии «Эксперт года».

Приезд в Казань Радислава Гандапаса это всегда большое бизнес-событие, в нем примут участие больше 700 руководителей, топ-менеджеров и собственников бизнеса. Тренинг пройдет в бальном зале «Корстона» с 10.00 до 18.00.

Организатор данных мероприятий – школа бизнеса Руслана Ахметзянова – оставить заявку на участие в новом тренинге Радислава Гандапаса и узнать о других мероприятиях можно на сайте и по телефону +7 (843) 207-24-02

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