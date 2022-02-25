Радиожурналисты Татарстана приглашаются на фестиваль «Голос Кавказа»

Татарстанские радиожурналисты могут стать участниками ежегодного фестиваля «Голос Кавказа». Прием заявок на конкурс проводится до 1 июля 2022 года, сообщают организаторы.

«Цель конкурса — сохранение и приумножение культурных ценностей и укрепление духовно-нравственных основ многонационального народа Российской Федерации, налаживание межнациональных отношений, презентации лучших образцов информационных материалов региональных радиостанций, выявление наиболее талантливых сотрудников региональных радиостанций, создание условий для обмена опытом работы с информацией между региональными радиокомпаниями», — говорится в сообщении.

По итогам фестиваля определятся победители в трех номинациях: «Ежедневный информационный выпуск», «Тематическая программа», «Утреннее шоу».

Участниками мероприятия могут стать радиокомпании, которые действуют на территории России. Фестиваль состоится в сентябре текущего года.

Подать заявку и узнать о «Голосе Кавказа» подробнее можно на сайте.