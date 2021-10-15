Радиотелецентры Татарстана в понедельник приостановят трансляции

Крупные радиотелецентры Татарстана проведут в понедельник, 18 октября, плановую профилактику своего оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Радиотелецентры Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Лениногорска, Билярска (Большие Полянки), Шемордана и Альметьевска (Миннибаево) приостановят трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов, телеканала «ТНВ» и FM-радиостанций в понедельник с 2 часов ночи до 11 часов дня.

Подробнее о проведении профилактических работ можно узнать на сайте Смотрицифру.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в «Кабинете телезрителя», а также в мобильном приложении «Телегид» во вкладке «Вещание».