Радиостанция «Судного дня» передала новые слова: «Тележка» и «Деликатный»

В воскресенье в эфире радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучал очередной сигнал, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети «УВБ-76 логи», отслеживающие активность станции.

Новое сообщение зафиксировали в 15:40 по московскому времени. Радиостанция передала сигнал «Деликатный». Ранее в воскресенье тот же источник сообщал, что УВБ-76 передала сообщение «Тележка».

УВБ-76 – военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Она в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, из-за чего ее также называют «Жужжалкой».