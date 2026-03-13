Радионовой показали решения на «Казаньоргсинтезе», снижающие воздействие на экологию

Фото: max.ru/Rosprirodnadzor_official

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова сегодня посетила казанское предприятие СИБУРа – «Казаньоргсинтез», сообщил канал Росприроднадзора в МАХ «Экология – дело каждого».

Главе ведомства показали изменения на производстве, направленные на снижение воздействия на окружающую среду. В частности, представлен проект модернизации системы рекуперации побочных газов на производстве полиэтилена. По данным предприятия, это позволило сократить объемы сжигания газа на факеле примерно на 60% и вернуть часть продуктов обратно в производственный цикл.

Фото: max.ru/Rosprirodnadzor_official

«Также внимание уделили системе мониторинга качества воздуха. Она включает мобильную экологическую лабораторию, автоматизированный стационарный пост наблюдения и цифровые инструменты контроля. В районах рядом с предприятием регулярно проводятся общественные замеры воздуха с участием жителей города», – говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече затронули городские экологические инициативы: высадку деревьев, зарыбление водоемов, экоуроки в школах и экскурсии по экотропе рядом с предприятием. В таких мероприятиях принимают участие и сотрудники Росприроднадзора.

Фото: max.ru/Rosprirodnadzor_official

«Казаньоргсинтез» в год выпускает более 1 млн тонн полимерной продукции, которая применяется в медицине, ЖКХ, авиастроении, пищевой промышленности и других отраслях.