Радио «Тэртип» собрало любителей ретро-песен на концерт «Кабатланмас моңнар»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В культурном центре «Чулпан» прошел концерт из цикла «Кабатланмас моннар» («Неповторимые мелодии»), который проводит радио «Тэртип». Организаторы уверены, что, обращаясь к жемчужинам татарского песенного искусства, возвращая их на сцену, они создают связь между поколениями, помогают национальной культуре сохраниться и развиваться.

«Мы так и хотели — искать подзабытые песни, мелодии, сделать так, чтобы они снова звучали со сцены. Когда у нас начались вечера радио „Тэртип“, мы поняли, что старшее поколение уже уходит. Тех, кто еще среди нас, совсем мало, по пальцам пересчитать. Пришла идея собрать их и сделать концерт с их участием», — рассказала на концерте главный редактор радио «Тэртип» Ризаля Исмагилова.

Она также напомнила, что в этом году исполняется 10 лет образования радио «Тэртип», и в юбилейный год ретро-концерты будут проходить один раз в три месяца. Следующий состоится 17 апреля на сцене Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.

В концерте в КЦ «Чулпан» выступили Гульзада Сафиуллина, Клара Хайрутдинова, Зухра Шарифуллина, Зульхия Минниханова, Алмаз Ишмуратов, Лилия Муллагалиева, Расим Низамов, Ильшат Валеев, коллектив этнической музыки «Риваять», а также Ильгиз Мухутдинов, Айгуль Гардисламова, Алсу Сайфуллина, Альфис Галиуллин, ансамбль танца «Казань», детский ансамбль танца «Мирас», Дина Закирова, Айнур Муратов, Динар Бадрутдинов, ансамбль баянистов «Сайдар» и другие.

Зиля Мубаракшина