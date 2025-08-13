news_header_top
На главную ТИ-Спорт 13 августа 2025 18:51

Радио «Тартип» организует турнир по пляжному волейболу среди татароязычных радио

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Одиннадцатый республиканский турнир по пляжному волейболу среди татароязычных радио пройдет 20 августа с 10:00 до 15:00 в Центре пляжного волейбола. Нынешний турнир организует победитель прошлого года – радио «Тартип». Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Если заглянуть в историю, то пляжный волейбол среди татароязычных радио в этом году проводится в одиннадцатый раз. В течение одиннадцати лет радио «Тартип» трижды становилось победителем, и в этом году третий раз организует турнир (в 2015, 2019, 2024 – обладатель Кубка, организатор турниров 2016, 2020 и 2025 годов). Нынешний турнир посвящен 80-летию Великой Победы», – рассказала главный редактор радио «Тартип» Ризаля Исмагилова.

