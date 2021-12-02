Радио «Күңел» выйдет в прямой эфир на 30 часов

Ведущие радио «Күңел» выйдут в прямой эфир 9 декабря в 7 часов утра и окончат его спустя лишь 30 часов. Радиомарафон проведут Алина Валеева, Ришат Хазиев и Алмаз Хаертдинов.

За время непрерывного эфира слушатели станут свидетелями онлайн-концерта, смогут стать участниками беседы с ведущими и розыгрыша призов. Гостями радиомарафона в эти дни станут известные представители татарской эстрады: Ильсаф (Ильсур Сафин), Ильмира Нагимова, Ильшат Хамадеев, Руслан Кирамутдинов, Зарина Хасаншина, Радиф Зарипов и другие.

Помимо всего прочего, двери радио «Күңел» будут открыты для всех. Каждый желающий может прийти и пожелать удачи и хорошего настроения ведущим.

«Подобное мы устраиваем впервые. На следующий год мы бы хотели установить мировой рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннесса, проведя в эфире 65 часов. По сути, в этот раз мы устраиваем репетицию», — рассказала заместитель главного редактора радио Лилия Махмутова.

Она отметила, что 65-часовой эфир будет приурочен к 25-летию радио «Күңел».