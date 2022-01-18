Радио «Күңел» проведет самый длинный в мире радиомарафон

Ведущие татарского радио «Күңел» (92,6 FM) собираются поставить мировой рекорд, устроив в прямом эфире марафон продолжительностью 60 часов. О своих планах коллектив сообщил во время встречи с мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым, пишет газета «Шәһри Чаллы».

Предыдущий большой радиомарафон диджеи провели в августе 2021 года по случаю 25-летнего юбилея «Күңел». Ведущие Алина Валеева, Ришат Хазиев, Алмаз Хайретдинов в течение 30 часов работали в прямом эфире. В ходе радиомарафона можно было послушать интервью с известными людьми, а также живые выступления артистов татарской эстрады.