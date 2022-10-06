Радио «Күңел» приглашает казанцев на концерт «Песни нашей молодости»

В концертном зале КСК «УНИКС» в Казани 23 октября состоится концерт «Песни нашей молодости», приуроченный к 25-летию радио «Күңел», а также 15-летию со дня образования АО «Татмедиа». Начало мероприятия — в 17.00.

На концерте прозвучат уже подзабытые, но успевшие войти в золотой фонд татарской музыки хиты 80-х и 90-х годов. На сцене в этот вечер выступят Даниф Шарафутдинов, театр эстрады «Мунча ташы», Сагит Гибашев, Зайнаб Фархутдинова, Альфина Агзамова, группа «Айфара», Эльвира Хайдуллина, Рустам Закиров и другие артисты, сообщает пресс-служба радио.

«В эти дни многие проводили своих близких на спецоперацию — любимых сыновей, мужей, отцов. Эти события всех нас заставляют задуматься. Мы еще раз освежили в памяти прошлое, провели параллели с нынешней нашей жизнью. Мы тоже, ориентируюсь на наших предков, обязаны не склоняться перед трудностями, а продолжать жить, несмотря ни на что», — заявила, комментируя предстоящий концерт, руководитель радио «Күңел» Лилия Махмутова.

Она подчеркнула, что в самые сложные времена именно песня поддерживала прежние поколения и цель концерта — подарить людям хорошее настроение, а также поддержать их духовно.

Часть поступивших от продажи билетов денег будет направлена на приобретение предметов первой необходимости и продуктов питания для участников специальной военной операции на Украине, отмечается в сообщении радио «Күңел».