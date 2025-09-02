Радимов раскритиковал работу арбитра Шафеева в матче ЦСКА и «Краснодара»

Фото: fckrasnodar.ru

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» оценил работу арбитра Рафаэля Шафеева на матче седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1).

«Тот, кто назначил Шафеева на эту игру, должен ответить за это. Шафеев "поплыл" ещё в первом тайме. А во втором начались такие стыки, полетели искры… Поймал себя на мысли, что если бы я играл, то я бы вообще уничтожил арбитра. И ничего бы он мне не сделал, не смог удалить, потому что испугался бы», — сказал Радимов.

«Краснодар» является действующим чемпионом России по футболу.